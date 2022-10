Nagy Ádám, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) iparügyekért felelős helyettes államtitkára az átadási ünnepségen elmondta: a központ létrehozása azt jelzi, hogy a Porsche Hungaria megtérülő beruházásban bízik, amikor a jövő generációjának képzését tervezi. A járműipar olyan innovációs iparág, ahol az állami és a magánszféra összekapcsolódása ökoszisztémát építhet, amelyben a részt vevők tudása összeadódhat - tette hozzá.

Nagy Ádám elmondta, hogy a Porsche Hungaria beruházásához nem vett igénybe állami támogatást, ez arra a meggyőződésre utal, hogy az innovációba történő befektetés megtérül.

Kiemelte: a kormány szándéka szintén az, hogy támogassa az innovációt, beruházzon olyan tevékenységekbe, amelyek növelik a hozzáadott értéket. Beszélt arról, hogy az innovációban az állam és a magánszféra összekapcsolódására szükség van. Példaként hozta a ZalaZone beruházást, amelyben egészséges üzleti modell keretében szerep jut az államnak, a vállalkozóknak és a lakosságnak is az autóipari fejlesztésekben.

Németh Balázs, a Porsche Hungaria Kft. (PH) ügyvezető igazgatója elmondása szerint cége Magyarország legnagyobb gépjárműimportőreként felelősséget érez a hazai járműszerelői, értékesítői és munkafelvevői szakmák iránt, fontosnak tartja, hogy a tudást minél szélesebb szakmai kör számára elérhetővé tegye. Az innovációt integrálni kell a képzési rendszerbe, ahogyan az innováció legújabb eredményei megjelennek a Volkswagen konszern gyáraiban készülő járművekben is - mondta.

A PH tájékoztatása szerint az innovációs és tréning centrum nemzetközi szinten is jelentős tudástárral, oktatási anyaggal, oktatásszervezési és vizsgáztatási rendszerrel, szervizberendezés- és alkatrész-hozzáféréssel, TV stúdióval is felszerelt képzési helyszín. A tervek szerint évente több mint 2000 oktatási napot biztosít majd a szerződéses autójavító és kereskedői hálózat számára. Tágas járműátadójában emellett a vállalat mostantól egy nap akár 40 autót is képes átadni flottaügyfeleinek.

A Porsche Hungaria Kft. a Volkswagen konszern márkáinak (Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszonjárművek, Porsche) magyarországi importőre, hálózatához jelenleg 55 értékesítési pont és 73 szervizpont tartozik. Márkakereskedései 2021-ben 28 789 új autót és 7442 használt kocsit adtak át a vevőknek, az idei első háromnegyedévben pedig 20 752 új, emellett 4729 használt járművet.

A Porsche Hungaria Kft. nettó árbevétele tavaly elérte a 400,8 milliárd forintot a 2020. évi 361 milliárd forint után. Adózás előtti eredménye 2021-ben 6,09 milliárd forint, 2020-ban 5,19 milliárd forint volt.

MTI

Ezt is olvasd el: Magyarországon gyárt elektromos autók akkumulátorához szén-nanocső diszperziót a Toyo Ink