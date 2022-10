A McLaren nyáron mutatta be a radikális Solus GT-t. Az együléses, kizárólag pályára szánt versenyautó nem hasonlít az autógyártó egyetlen más modelljéhez sem, így tökéletes jelölt Frank Stephenson, a Ferrari és a McLaren egykori formatervezője számára, hogy lebontsa és boncolgassa.

Az autó először a Gran Turismo Sportban jelent meg néhány évvel ezelőtt, mielőtt a McLaren a digitális tervből valódi modellt készített volna. A Solus nem sokat változott, bár a McLarennek át kellett dolgoznia a pilótafülke elrendezését. Azonban Stephenson több más stíluselemet is átdolgozna.

Az elülső nézeten kiemeli a hatalmas nyílásokat, amelyeket úgy terveztek, hogy a levegőt a jármű alá vezessék. Ugyanakkor az is kiderül, hogy a lebegő sárvédők valójában nem is lebegnek, és megmutatják az őket tartó merevítőket - ezen Stephenson még finomítana. A keskeny motorháztetővel is vitatkozik, amely ebből a szögből rontja az autó arányait. Kiszélesítené az alapot, vagy összenyomná a pilótafülke tetejét, hogy áramvonalasabbnak tűnjön.

Az oldala mentén Stephenson a kerekek eltakarásán dolgozna. Szerinte a szabadon hagyott kerekek nem illenek bele az autó egyébként futurisztikus dizájnjába. Az autó hátsó részén nagyon sok minden történik, nagy nyílásokkal, amelyek lehetővé teszik a karosszéria alatti levegő távozását. Stephenson a hátsó lámpák kialakításán is változtatna, és a karosszéria kontúrjaihoz igazodva enyhe ívet adna nekik. Azt is megjegyzi, hogy a karosszéria alatti üreg elrejti a kerekek belsejét a szem elől, ami hozzájárul a karcsú stílushoz.

A dizájnon túl a Solus GT egy szívó 5,2 literes V10-es motorral rendelkezik. Ez 829 lóerőt és 650 newtonméter nyomatékot termel, ami 2,5 másodperc alatt képes az autót 100 kilométer/órás sebességre gyorsítani. Az autó súlya kevesebb mint 1000 kilogramm, de az aero-központú karosszéria több mint 1200 kilogramm leszorítóerőt képes generálni.

A McLaren mindössze 25 Solus GT szupersportkocsit fog építeni, a tulajdonosok pedig versenyruhát, sisakot és HANS-t kapnak. A Solus merész dizájnja sokat nyom a latba, de Stephenson éles szeme kiszúr néhány bakit az autó egyébként kifogástalan stílusában.

