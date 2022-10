Nem olcsó, hanem középkategóriás vagy akár csúcstechnológiával felszerelt csúcskategóriás autók: a Mondial de l'automobile kiállításon nagy erőkkel jelen lévő kínai gyártók hétfőn mutatták be az európai piacra szánt járműveiket, amelyre egyre nagyobb ambíciókat vetítenek.

BYD, Great Wall Motors, Seres... A kínai autóipar nagyjai mind jelen voltak a hétfői Párizsi Autószalonon, ellentétben az ágazat összes történelmi szereplőjével, a francia Renault és Peugeot kivételével.

"Ez egy jól ismert autókiállítás, és Európa szívében van. Azért vagyunk itt, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet" - magyarázza Mike Belinfante, a BYD Europe szóvivője. Korábban délelőtt a kínai márka hivatalosan átadta a kulcsokat az első francia vásárlóknak a standján.

A BYD, amely egyelőre főleg Észak-Európában van jelen (Skandinávia, Belgium, Hollandia stb.), Párizsban három modellt mutatott be, köztük két csúcsmodellt (Han és Tang, mindkettő 70000 euró feletti áron, címlapképünkön utóbbi látható), de mindenhol meg akarja honosítani magát az öreg kontinensen.

"A technológiával versenyzünk, nem az árral" - mondja Mike Belinfante. A BYD hosszú tapasztalattal rendelkezik az akkumulátorgyártás területén, és a gyártó szerint egy "penge" akkumulátort kínál, amely egyrészt kompaktabb, másrészt kevésbé valószínű, hogy sérülés esetén kigyullad. Ez az innováció vonzotta a Toyotát, hogy felszerelje vele néhány járművét.

Nem tűztek ki értékesítési célt, "ami számít, az a márkaimázs kialakítása"- mondja Mike Belinfante. A belföldi piac továbbra is prioritást élvez. A múlt hónapban a márka 200000 járművet értékesített Kínában.

Kicsit odébb a kínai Dongfeng óriás tulajdonában lévő Seres márka két, az európai piacra szánt járművet mutat be: a Seres 3-at és az SF5-öt, amelyek 2022 végén kapnak engedélyt. A Seres 3 elektromos városi SUV-t 33990 euróért árulják, ami "nem egy fapados ár, a piaci áron vagyunk" - mondja Thomas Mesnil, a márka járműveinek importálásáért felelős cég marketingigazgatója.

Az év végére 70 értékesítési pontot szeretne létrehozni Franciaországban, amely a Seres által kiválasztott ország, ahol a Seres európai autóit meg akarja honosítani. "A márka imázsa épül" - magyarázza Thomas Mesnil, aki 2023-ra mintegy 1500 autó eladását tűzte ki célul.

Egy másik márka, amelyet az ő cégük, az EVE France forgalmaz, a Leapmotor, a kínai ipar egyik legújabb tagja, amely 2016-ban jelent meg. A vállalat már most is havonta 10000 járművet ad el Kínában, ami egy induló vállalkozás számára jelentős mennyiség. Franciaországban a T03-as elektromos városi autót forgalmazza, amelyet szintén a kiállításon mutattak be, és amelyet a 7000 eurós ökobónusz levonása után kevesebb mint 20000 euróért árulnak.

Egy másik újonnan Franciaországban és szélesebb körben Európában megjelenő cég, a Great Wall Motors, minden eszközt megmozgatott, és egy XXL standon mutatta be európai modelljeit. " A párizsi kiállítás tökéletes alkalom"- mondta Henry Meung, a GWM Europe elnöke. 40 éves tapasztalattal és több mint 10 éves tapasztalattal a hibrid és elektromos szegmensben a GWM hétfőn nyitotta meg a Wey Coffee 01 értékesítését Németországban, egy plug-in hibrid SUV-ét, amelynek ára 55900 euró.

A márka bemutatására felkért marketingigazgató, Rebecca Grajecki hangsúlyozza a márka előkelő pozicionálását. "A luxusvilágban csináltam karriert, nem tudom, hogyan kell olcsó termékekkel dolgozni, és ez nem is érdekel" - mondja.

E gyártók fontosságát jelzi, hogy a bankok és hosszú távú lízingajánlataik nagy figyelemmel kísérik az ázsiai ajánlatokat. A Drivalia, a Crédit Agricole autóipari ága, kínálatának fejlesztése érdekében számos ázsiai márkával, például az Aiways-szel (Kína) vagy a Vinfasttal (Vietnam) kötött partnerségre támaszkodik.

