A Peugeot a következő hetekben mutatja be az "Inception" nevű vadonatúj tanulmányt. Linda Jackson, a Peugeot ügyvezető igazgatója a Párizsi Autószalonig várt a koncepció bejelentésével. A modell állítólag a márka jövőképét hivatott megmutatni az elektromos autók jövőbeli generációjára vonatkozóan.

Az Inception a jövő elektromos motorjaihoz tervezett vadonatúj platformok egyikén alapul majd. Ezzel a koncepcióval a Peugeot végleg leállítja a belső égésű motorok fejlesztését, és hangsúlyozza, hogy milyen nagy ugrást kíván tenni az elektromos járművek kínálatával.

A koncepció bemutatásával a Peugeot-nak több célja is van. A márka ismerteti a kínálatának jövőjéről alkotott elképzeléseit, miközben jelzi járművei villamosításának felgyorsulását, és új, elektromos járművekhez tervezett platformokat mutat be. Az Inception koncepció bemutatja a Peugeot i-Cockpit új generációját is, amely új fizikai és digitális élményeket teremt. Még nem tudni, hogyan fog ez megvalósulni.

A külső dizájnról egyelőre semmit sem tudunk, de a Peugeot elárulta, hogy milyen lesz. Az Inception a márka szerint a formanyelvét a következő szintre emeli, megerősítve annak legjellemzőbb vonásait a macskaszerű tartással és a "háromkarmos" fényjelzésekkel.

"A következő két évben nem kevesebb, mint öt teljesen elektromos modellt fogunk piacra dobni. 2025-re a Peugeot minden modellje 100%-os elektromos változatot is kap. A Peugeot Inception Conceptet a következő hetekben mutatjuk be. A neve, a Kezdet mindent elmond: a Peugeot Inception Concept a tisztán elektromos Peugeot új korszakát nyitja meg, és ígéretet tesz: 2030-ra az Európában értékesített összes Peugeot modell 100%-ban elektromos lesz" - mondta Linda Jackson.

Egy dolog biztos, a Peugeot számára a jövő zöld a villanyhajtásra való átállás tekintetében, ha az idei eredményekből következtetni lehet. Az e-208 és az e-2008 2022 eleje óta az első és a második helyen áll az elektromos autók európai eladásai között.

