A Mercedes-Benz vezérigazgatója Ola Kallenius nemrégiben Jim Cramer mellett szerepelt az amerikai CNBC műsorában. A legtöbb régi autógyártóhoz hasonlóan Kallenius is úgy véli, hogy a benzinüzemű autóknak még mindig van helyük, és egy ideig még lesz is. Megjegyzi azonban, hogy a luxusautók vásárlói valószínűleg felgyorsítják az elektromos autókra való átállást.

A Tesla az eddigi legsikeresebb globális EV-gyártó, és hatalmas piaci részesedést vett el a rivális luxusmárkáktól. Egyesek azzal érvelhetnek, hogy a Tesla nem igazi "luxus" autógyártó, de ez nem számít. Tény, hogy az emberek Tesla járműveket vásárolnak, és kihagyják a német luxusautó-gyártók, például az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz járműveit.

A Mercedes vezérigazgatója világossá tette, hogy az autógyártó a jövőben is szándékozik belső égésű autókat gyártani, de lehet, hogy ez már nem tart sokáig. Ha a vásárlók egyre inkább az elektromos járműveket választják a benzines autók helyett, akkor a márkának - és vitathatatlanul a riválisainak is - csakis az lesz az értelmes lépés, hogy gyorsabban átállítsa a termékpalettáját.

Kallenius rámutatott, hogy a piac már egyértelműen az átállás folyamatában van. Ezt a Cramerrel készített interjúban fejtette ki, amely a csatorna ESG Impact konferenciájának része volt:

"Lépésről lépésre látjuk, hogy a piac változik. Tényleg úgy gondolom, hogy ebben az évtizedben a csúcstechnológiás belsőégésű motorokra épülő járművekről átváltunk a főleg elektromos, ha nem teljesen elektromos üzemre a luxusszegmensben."

Ez azért érdekes, mert nem is olyan régen még szinte minden luxusautó-gyártó az EV-k ellen volt. Most úgy tűnik, hogy a legtöbbjük Kalleniushoz hasonlóan kezdi látni a jövőt.

Függetlenül a vezérigazgató meggyőződésétől és előrejelzéseitől, egyesek számára talán fontosabb, hogy mit szándékozik tenni ezekért. Kallenius azt mondja, hogy a Mercedes tudja, hogy az éghajlatváltozás valós probléma, és hozzáteszi, hogy foglalkoznunk kell a szén-dioxid-kibocsátással. Azt is megosztotta, hogy a probléma "a mérnökeink asztalán ér véget." Kallenius elmondta:

"Azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez helyes. De azért is tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez lesz a jobb üzlet. Nem hiszem, hogy egy modern, előremutató, modern vállalat számára kérdéses, hogy dekarbonizálnunk kell."

Ennek ellenére a Mercedes még hosszú évekig egyaránt fog gáz- és elektromos autókat értékesíteni, bár a vállalat vezérigazgatója úgy véli, hogy a vásárlók a jövőben egyre inkább az EV-ket fogják választani a gázüzemű opciók helyett.

Azt is megosztotta, hogy a legtöbb elektromos opció már elkelt, legalábbis egyelőre, így egyeseknek, akik váltani szeretnének, egyszerűen nem biztos, hogy lesz rá lehetőségük. Az a tény, hogy az elektromos választási lehetőségek elkeltek, újabb bizonyítéknak tekinthető arra, hogy Kallenius előrejelzései a vállalat által már most is tapasztalt keresleten alapulnak.

