Sony Walkman, Sony Playstation és hamarosan egy Sony autó: a tervezett elektromos autó, amelyet a Hondával közösen fejlesztenek, 2026-ban indul útjára. Előtte, 2023. január 4-én a Consumer Electronics Show-n (CES) mutatnak be egy tanulmányt, amint az egy teaser videóban is látható (lásd a cikk alján). Ezen kívül nem sok minden derül ki a kisfilmből.

Az új modellért a júniusban alapított Sony Honda Mobility (SHM) vállalat felel, amely a partner Hondával közös vállalkozásként működik. Az SHM most sajtótájékoztatón jelentette be terveit. A tervek szerint több modell is lesz, mert folyamatosan az "első termékről" beszélnek. Ez 2025-ben lesz megrendelhető.

Az első modell "a Honda észak-amerikai üzemében" készül majd. Ez valószínűleg a Honda új elektromosautó-központjának egyik ohiói gyárát jelenti. Az autó kezdetben az Egyesült Államokban és Japánban kerül forgalomba. Az Egyesült Államokban a tervek szerint 2026 tavaszán, Japánban pedig 2026 második felében kezdődnek meg a szállítások. Az európai piaci bevezetést fontolgatják, de erre még nincs ütemterv. A Reuters szerint az autó ára a prémium kategóriában lesz. Az új modelleket online értékesítés útján kívánják eladni.

A "szoftverorientált" vállalat nem csak autót fejleszt, hanem "átfogó szolgáltatási architektúrát" is a járműbe épített szoftvertől a felhőalapú szoftverig. A modelleknek bizonyos helyzetekben 3. szintű autonóm vezetést kell biztosítaniuk. Az SHM szempontjából szintén fontos egy új felhasználói felület (HMI), amely felhőbe lesz kapcsolva. Emellett a belső tér a "szórakozás és az érzelmek terévé" válik - a Sony a jelek szerint itt szeretné kiereszteni a gőzt a szórakoztató elektronikával. A vállalat így akar havi díjas szoftver-előfizetéseket értékesíteni.

A Sony egyelőre semmit sem árul el a motorokról, az akkumulátorról és a platformról. A Hondával való együttműködés, a 2026-os bemutatási dátum és a (valószínűsíthető) ohiói gyártás azonban arra utal, hogy az autó a Honda e:Architecture rendszerére épül majd.

A Sony már bemutatott két elektromos meghajtású formatervet, egy szedánt és egy SUV-t. A Vision S nevű szedánt már 2020 elején bemutatták. 2022 januárjában ezt a változatot átnevezték S-01-re, és bemutattak egy hasonló kinézetű elektromos SUV-t Vision S-02 néven, amely 4,89 méter hosszúságban hét ülést kínált.

Mindkét autó ugyanarra a platformra alapult. Két motor hajtotta volna őket (egy-egy tengelyenként), de a Sony nem közölt részleteket az akkumulátorról vagy a hatótávolságról. Ehelyett az elektronikai specialista teljes mértékben a saját területére, a fogyasztói elektronikára koncentrált.

Így a "dolgozószoba" belsejét számos kijelző jellemezte, amelyeken a Sony videostreaminget élvezhetjük vagy Playstation játékokkal játszhatunk. Akkoriban azt mondták, hogy a projekthez 2022 tavaszán alapítanak egy Sony Mobility Inc. nevű céget. Márciusban a Hondát mutatták be partnerként; akkor még 2025-ös indulásról volt szó.

Nem a Sony az egyetlen elektronikai vállalat, amely a villanyautókat új játszótérként fedezte fel. Az Apple elektromos autójáról is többször felröppentek pletykák. A kínai Huawei mobiltelefon-gyártó és a tajvani Foxconn elektronikai vállalat hasonló ambíciókkal rendelkezik.

