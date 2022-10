A Mercedes-Benz EQS, EQE és EQS SUV bemutatása után a német autógyártó most magasabb fokozatba kapcsol, és bemutatja a Mercedes-Benz EQE SUV-t, amely stratégiai szerepet játszik majd a zéró emissziós jövő felé vezető úton.

A Mercedes-Benz EQE SUV formatervét lágy vonalak jellemzik. Az új modell Black Panel hűtőrácsot és 19-22 colos kerekeket kapott, amelyek sok személyiséget kölcsönöznek neki. Néhány fontos aerodinamikai megoldást választ, amelyek nem tűnnek fel azonnal, mint például a felniken lévő lamellák, amelyek csökkentik a légsúrlódást.

24 Fotó

A csillagos márka az elektromos autójának tartósságára is odafigyelt. A karosszéria egyes részei például 100%-ban újrahasznosított acélból készülnek. A Mercedes-Benz szerint 70 kg-nyi alkatrész "környezetbarát módon" készül. Ez a helyzet az ajtókilincsek esetében is, amelyek újrahasznosított műanyagból vannak.

Az SUV a szedánból származik, és ugyanarra az EVA2 platformra épül, de érdekes módon a méretei valamivel kisebbek. A Mercedes-Benz EQE SUV tengelytávja 9 cm-rel rövidebb (3,03 méter), hossza pedig 4,86 méter (szemben az EQE 4,95 méterével). Az 1,94 méteres szélességével azonban 3 cm-rel szélesebb. Természetesen magasabb, mint a limuzin, hiszen magassága 1,69 méter, ami 19 cm-rel több, mint a ferdehátúé.

A Mercedes-Benznek gondoskodnia kellett a terepjáró belsejéről. A csomagtartóban például a sofőr és az utasok egy 520 literes raktérrel szembesülnek (430 liter a limuzin esetében), amely a hátsó ülések lehajtásával 1675 literre növelhető.

Az utastérben található az MBUX Hyperscreen. Három képernyőből áll, amelyek a 141 cm hosszú műszerfal mentén helyezkednek el. A sofőr képernyőjének képátlója 12,3 hüvelyk, akárcsak az utasoldali képernyőé. A központi képernyő nagyobb, 17,7 hüvelykes. A wow-effekt garantált, bár ez a Hyperscreen már néhány hónapja elérhető más modellekben, többek között a Mercedes-Benz S-osztályban is.

Az infotainment rendszer képes megtervezni a leggyorsabb és legkényelmesebb útvonalat, kiszámítva a töltési megállókat, valamint figyelembe véve a forgalmi viszonyokat és a vezetési stílust. Számos szórakoztató szolgáltatást is integrál, köztük a ZYNC-szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik az utasok számára a tartalmak streamelését. A "Hey Mercedes" hangvezérlésű asszisztens mindig elérhető.

Négy vezetési mód áll rendelkezésre: Eco, Comfort, Sport és Individual. Az összkerékhajtású változatokhoz Offroad üzemmód is rendelkezésre áll. Lehetőség van továbbá a jármű lassításának három fokozaton keresztül történő szabályozására: D+, D és D-, valamint a kormánykerék lapátjain keresztül a "Sailing" funkció használatára a fékezés közbeni energia-visszanyerés szabályozására.

A Mercedes-Benz adaptív lengéscsillapító-állítással ellátott Airmatic légrugózással is ellátta elektromos SUV-ját. Opcióként a kocsi magassága akár 30 mm-rel is növelhető. Emellett a hátsókerék-kormányzás is szerepel a katalógusban. Ezek révén az autó manőverezhetőbbé válik, különösen városban vagy országúton. Ennek a rendszernek köszönhetően a fordulókör 12,3 méterről 10,5 méterre csökken.

A Mercedes-Benz EQE SUV-ból a bevezetéskor három változatot kínálnak. A 350+ változat egyetlen hátsó motort használ, 292 lóerőt és 565 Nm nyomatékot fejleszt. A második változat, a 350 4Matic két motorral és összkerékhajtással rendelkezik. Továbbra is 292 lóerős, de a nyomaték 765 Nm-re nő. A harmadik változat, az 500 4Matic 408 lóerőt és 858 Nm nyomatékot biztosít két villanymotoron keresztül.

Az igazán sportos SUV-t kereső ügyfelek számára a Mercedes-AMG az EQE SUV alábbi galériában látható, gonoszabb és erősebb változatát találta ki. A neve Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+, és akár 687 lóerőt és 1000 Nm nyomatékot is leadhat. 0-ról 100 km/h-ra 3,4 másodperc alatt gyorsul fel, végsebessége pedig 240 km/h.

28 Fotó

A stílusa elkerülhetetlenül agresszívabb, első osztószárnnyal, különleges lökhárítóval és számos aerodinamikai elemmel. A motorháztetőn lévő Mercedes-Benz logót a Mercedes-AMG címer váltotta fel, a belső tér pedig határozottan sportosabb lett, ahogy az ezeken a fotókon is látható.

A Mercedes-Benz szerint a terepjáró 400 voltos architektúrával és 90,6 kWh-s lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amely akár 22 kW-os váltó- és 170 kW-os egyenárammal is feltölthető. A Mercedes-Benz EQE SUV hatótávolsága 460 és 590 km között van a WLTP-ciklus szerint. A tényleges hatótávolság természetesen a választott változattól és a használati körülményektől függ.

A gyártó szerint az árakat és a felszereltséget idén decemberben jelentik be. A Mercedes-Benz EQE csak 2023 tavaszán lesz kapható.

