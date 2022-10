A Toyota védjegybejelentést nyújtott be Európában az "LFR" és a "Lexus LFR" megjelölésre. A vállalat 2022. október 14-én nyújtotta be a papírokat. Mivel ez igen friss hír, a hivatal gyaníthatóan még egy ideig dolgozik majd a kérelmen. Ez az eljárás általában néhány hónapot vesz igénybe, mire a hivatal dönt a védjegy engedélyezéséről.

A bejelentést az teszi érdekessé, hogy a Lexusnak van egy jól bevált, két betűből és három számból álló elnevezési sémája. Alkalmanként egy "h" betű is szerepel a végén, amely a hibrid hajtásláncot jelöli. Az LFA szupersportkocsi a kivétel e nomenklatúra használata alól.

Ezt szem előtt tartva az LFR védjegyet látva felkelti érdeklődésünket a név LFA-hoz való hasonlósága miatt. Bár meg kell jegyezni, hogy ezek a kérelmek néha nem vezetnek semmire, mert egy autógyártó úgy gondolja, hogy használhatna egy nevet, de végül másképp dönt.

A másik tényező, ami érdekessé teszi ezt a bejelentést, hogy a Lexus talán egy új szuperautón dolgozik. Az Electrified Sport koncepció eredetileg 2021 decemberében debütált, és a 2022-es Goodwood Festival of Speed-en mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Az idei Monterey Autóhéten is látható volt.

A Lexus azt mondja, hogy tervezi az Electrified Sport koncepció gyártásba vételét. A cél egy olyan jármű létrehozása, amelynek hatótávolsága több mint 700 kilométer, és amely valamivel több mint 2,0 másodperc alatt képes elérni a 100 kilométer/órás sebességet. A hajtáslánc pontos jellemzői egyelőre rejtély.

A pletykák szerint az Electrified Sport koncepció szériaváltozata szimulált kézi váltót használna. A technika állítólag korlátozza az elektromos motor teljesítményét, és arra készteti a sofőrt, hogy "sebességfokozatot" váltson, hogy többet oldjon ki. A rendszer azonban állítólag még kísérleti stádiumban van, így a dolgok még változhatnak.

Miközben a Lexus azt mondja, hogy tervezi az Electrified Sport koncepció megépítését. A debütálás időzítése egyelőre teljes rejtély.

