Megszámolni sem tudnánk, hányszor bizonyította már a Bugatti Chiron, hogy gyors autó. És most mégis itt van egy újabb gyorsulási verseny, amelyen a francia szuperautó szerepel.

Ez azonban nem egy átlagos egyenes vonalú verseny; valójában több szuperautó találkozójáról van szó egy repülőtéren, akik a leggyorsabbnak állítják magukat a negyed mérföldön. A csapat királya azonban nem a Bugatti Chiron, hanem egy tuningolt Nissan GT-R, amely akár 2000 lóerőre is képes.

De előtte kezdjük a szentháromsággal: a Ferrari LaFerrari, a McLaren P1 és a Porsche 918 Spyder. Mindhárom autó korlátozott példányszámban készül, és ritkán látható a közutakon. Ebből az összevetésből a Porsche 918 Spyder került ki győztesen, amely 10,19 másodperc alatt teljesítette a negyed mérföldet.

A következő forduló egy hármas McLaren gyorsulási verseny volt. Az első fordulóból a P1 áll szemben a McLaren 765LT-vel és a Sennával. Ha azt gondolnád, hogy itt a P1 került ki győztesen, akkor tévedsz. Úgy tűnhet, hogy a P1 haladt át először a célvonalon, de a Dragy adatai szerint a 765LT teljesítette a leggyorsabban a távot, 10,22 másodperccel.

Most itt az ideje, hogy a Bugatti Chiron szembenézzen a Porsche 918 Spyderrel. Az ultraritkaságszámba menő 918 Spyder lángba borította a reptéri aszfaltcsíkot, 10,17 másodperc alatt teljesítette a negyed mérföldet. A W16-os motorral hajtott szuperautó azonban még mindig gyorsabb volt, 10,10 másodperc alatt tette meg ugyanezt a távot.

Az utolsó körben a 2000 lóerős Nissan GT-R ellen kellett megmérkőzni. A Chiron korábbi teljesítményét ismerve szoros küzdelemre számítottunk - és nagyon tévedtünk.

Az átépített GT-R teljesen megsemmisítette a Chiront rögtön a rajtvonalnál. Még csak szoros sem volt, és a francia szuperautó annak ellenére is olyan lassúnak tűnt, hogy a sprintet még a korábbinál is gyorsabban, 10,02 másodperccel teljesítette. Valójában a tuningolt GT-R 8,94 másodperc alatt teljesítette a negyed mérföldet. A kettő közötti különbség több autóhossznak felel meg, ahogy a videón is látható. Őrület!

A Lotus bemutatott nyolc különleges Eviját, melyekkel Forma-1-es világbajnokuk, Emerson Fittipaldi előtt tisztelegnek. Itt lehet róla bővebben olvasni.