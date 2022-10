Az elektromos meghajtásra való áttérés és az egyre szigorúbb környezetszennyezés-ellenes előírások megjelenése a két fő fenyegetés a nagy és erős sportkocsik motorjaira világszerte.

Néhányan ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy megpróbálkoztak kicsinyíteni őket, míg a BMW hű maradt hat- és nyolchengeres motorjaihoz. A müncheni márka választását Franciscus Van Meel a BMW M Fest 2022 médiatalálkozón fejtette ki.

A motorsportrészleg vezérigazgatója kijelentette, hogy a BMW soha nem gondolt arra, hogy nagy teljesítményű modelljeit (legalábbis a "tiszta" M-es autókon) három- vagy négyhengeres motorokkal szerelje fel. A jövőben sem fog.

Az új M2 megtartotta a 3.0-literes hathengeres S58-at, és ez lesz az utolsó M, amely nem lesz villamosított. Már a láthatáron vannak a következő sportmodellek, kezdve az XM-mel és az új M5-össel, amely osztozik a plug-in hibrid hajtásláncon, amelyet egy ikerturbós 4,4-literes V8-as hajtómü támogat.

Ugyanakkor a vállalat már bemutatta az első 100%-ig elektromos M-modelleket, mint az i4 M50 és az iX M60, míg 2023-ban a 660 lóerős i7 M70-en lesz a sor. Később láthatjuk majd az első teljesen elektromos M3-ast is.

A BMW által választott út tehát lényegesen eltér a Mercedesétől, amely nemrégiben mutatta be az új C 63 AMG-t egy 2.0-literes négyhengeres plug-in hibrid motorral, 680 lóerővel. Ugyanezt az erőforrást más AMG modellek, például a CLE és a GLC is átveszik majd.

Azt is el kell mondani, hogy a BMW nem mondott le teljesen a négyhengeres motorról a legtöbb nagy teljesítményű autójában. A kétliteres jelenleg az M135i xDrive, az M235i xDrive, az X2 M35i xDrive modellekben van jelen, és valószínűleg helyet kaphat az X1 M35i modellben is. Jelenleg még nem tudni, hogy e modellek jövőbeli generációi közvetlenül elektromos üzemre váltanak-e, vagy lesz-e egy köztes plug-in hibrid "megálló".

