Az Audi a Mann+Hummel szűrőspecialistával közösen finom porszűrőt fejleszt elektromos autókhoz. Célja, hogy javítsa a levegő minőségét a városokban mind vezetés, mind töltés közben. Az ingolstadti székhelyű vállalat a londoni Greentech Festival (október 13-14.) rendezvényen mutatja be a pontos működési módot.

A közúti forgalomban keletkező finom por 85 százaléka fék-, gumiabroncs- vagy útkopásból származik, és ez az elektromos autókra éppúgy igaz, mint a belsőégésű motorokra - magyarázza az Audi. Az autó elejére tervezett új szűrőt úgy tervezték, hogy a környezetből származó finom port felfogja. Nemcsak az autó saját, hanem más autók részecskekibocsátását is kiszűri.

A teszt során a szűrőt az Audi-e-tron tesztjárművekben használták. A szűrő a hűtő elé van beépítve. A porszívó szűrőjéhez hasonlóan a finom porszemcsék a porszívó belsejében rekednek. Vezetés közben a levegő passzív szűrése - a jármű mozgása által - történik. Töltéskor, azaz amikor a jármű áll, a levegő aktívan szűri a levegőt: a ventilátor, amely már minden elektromos járműbe be van szerelve, a környezeti levegőt a hűtőn keresztül szívja be. Az átáramló levegőt a beépített szűrő tisztítja.

A tesztautókon végzett tesztek azt mutatták, hogy egy olyan erősen szennyezett városban, mint Stuttgart, a rendszer képes annyi részecskét kiszűrni, amennyit egy Audi e-tron termel. Még szennyezettebb levegőben akár három autó részecskekibocsátása is elnyelődhet.

A vizsgálatok azt is vizsgálták, hogy a járműhasználatot negatívan befolyásolta-e. Több mint 50000 kilométer után egyértelmű: az Audi szerint nincs negatív hatás a működésre, még forró nyári napokon vagy gyorstöltés közben sem.

A rendszer még hatékonyabbá tétele érdekében az Audi célja, hogy az időjárás-állomások érzékelőivel hálózatba kapcsolja azt. Ezenkívül a járműben a szűrő rendszerbe iktatását is ki kell fejleszteni. Így az utasok tájékozódhatnak arról, hogy a rendszer mikor aktív, és mennyi mindent szűrtek már meg.

Más, finom por elleni rendszerek több kiegészítő alkatrész beépítését igénylik. Az Audi és a Mann+Hummel rendszerével viszont kevés változtatásra van szükség a járművön, ami alacsonyan tartja a költségeket.

Az Audi szerint a karbantartás is egyszerű: elegendő a szűrő cseréje a rendszeres szervizelés során. Maga a szűrő 15 százalékban, a teljes rendszer 60 százalékban újrahasznosított anyagból áll. A kísérleti projekt már 2020-ban elindult, és négy évig, azaz 2024-ig tart. A márka nyitva hagyja, hogy ez azt jelenti-e, hogy a rendszert két év alatt be lehetne-e vezetni. Ez valószínűleg a szabályozási követelményektől is függ. Az Audi azt írja, hogy a kísérlet előrevetíti a jövőbeni jogszabályi követelményeket.

