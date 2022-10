Az eredetileg 2023-ra tervezett elektromos Macan értékesítését szoftveres akadályok miatt 2024-re halasztották. A Porsche vezérigazgatója, Oliver Blume júliusban tájékoztatta az Automobilwoche-t az elektromos autó bemutatójának időpontjáról. De mi jött közbe?

Az Autocar szerint a Cariadnak, a Volkswagen-csoport szoftverrészlegének gondjai vannak az E3 1.2-es szoftverplatformmal. A hírek szerint a Porsche nagyobb sávszélességet kíván biztosítani egy különálló E3 2.0 szoftver számára, amely visszafogná az E3 1.2 jövőbeli fejlesztéseit.

A Macan EV késése minden bizonnyal felzaklatja a várakozókat, de ami ennél is fontosabb, a Porsche ugyanezt a késést alkalmazhatja más modellekre is. Ebben a szakaszban a márka már megerősítette, hogy a 718 Boxster és a 718 Cayman EV-ket nem biztos, hogy az eredetileg tervezett 2025-ös évtől forgalmazzák. Mindezek mellett az autógyártó azt is kijelenti, hogy az elektromos Cayenne bevezetése a vártnál sokkal több időt vehet igénybe.

Ha ismét visszatekerjük a dolgokat, és visszatérünk a Macan EV-hez, akkor kijelenthetjük, hogy az az Audival közösen kifejlesztett KKD platformot használja majd. A 718 Boxster és a Cayman EV egy speciális elektromos sportautó-architektúrát használ majd.

Híreink végére érve szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Porsche egyetlen olyan modellje, amely állítólag nem veszíti el motorját a közeljövőben, a 911-es. A vállalat illetékesei korábban azt állították, hogy az ikonikus sportautó teljesen elektromos változata nem érkezik meg 2030 előtt.

Mindeközben egy lap mesterséges intelligencia segítségével bemutatta, mégis hogy nézhetnek majd ki a jövő Ferrarijai, Porschéi és Lamborghinijei, többek között. Az eredmény néhol egész félelmetes. Itt írtunk róla.