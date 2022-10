"Az Alpine jövője, ma" - így jellemeznénk az Alpenglow-t, egy radikális stílusú koncepcióautót, amely előzetesként szolgál arra, hogy mi várható a Renault nagyobb teljesítményt nyújtó részlegétől. A jövő héten a Párizsi Autószalonra érkező, alacsonyan épített koncepció drámai dizájnja és könnyűszerkezetes felépítése az A110-es modell tükörképe, bár a műszaki adatokat nem hozták nyilvánosságra. Annyit tudunk, hogy a környezetterhelés csökkentése érdekében újrahasznosított karbon felhasználásával készül.

A hajtáslánc meglehetősen érdekes, mivel azt mutatja, hogy egy belsőégésű motor is lehet karbonsemleges, feltéve, hogy hidrogénnel működik. Ahogy a Toyota célja, hogy a belső égésű motorok életben maradjanak a nulla károsanyag-kibocsátás korszakában, az Alpine is úgy véli, hogy az akkumulátoros és üzemanyagcellás EV-k békésen együtt tudnak létezni a belső égésű motorral hajtott hidrogénüzemű járművek mellett. A szükséges nedűt két henger alakú tartályban tárolják 700 bar nyomáson, és az Alpenglow állítólag "gyakorlatilag semmit sem termel a gőzön és a motorbőgésen kívül".

37 Fotó

Az innovatív hajtásláncon túl a koncepció az átlátszó hátsó aktív spoilerrel tűnik ki. Sőt, a pedálok, a kormánykerék lapátjai, a hidrogént befogadó háromszögek és a motorháztető egyes részei is átlátszóak. Az elöl és hátul is látható fényjelzés a későbbi Alpine modelleken is visszaköszön majd, míg a teljes dizájn a 2024-es szezonra érkező LMDh versenyautót vetíti előre.

A vad Alpenglow érdekes, hópelyheket utánzó kerekeken közlekedik, ezek is átlátszó felületűek. A franciák elképzelése a Batmobileról meglehetősen nagy, több mint öt méter hosszú és több mint két méter széles, miközben kevesebb mint egy méter magas, ami az Alpine leírása szerint "egy álomautó arányai".

A közeljövőben nem tervezik egy hidrogénüzemű belső égésű modell piacra dobását. Ehelyett az autógyártó termék-útiterve a 2025-ben kezdődő elektromos korszakban három akkumulátoros járművet tartalmaz: az újjáélesztett Renault 5 szupermini hot hatch változatát, a GT X-Over crossovert és egy új, a Lotusszal közösen fejlesztett sportkocsit, amely közvetve az A110-es modell helyébe lép.

