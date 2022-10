A Polestar 1 egy hiánypótló, de izgalmas termék volt, amely segített a Polestar új EV-vállalkozásként, nem pedig a Volvo nagy teljesítményű autóit nyújtó almárkájaként újjáalakulni. A teljesen elektromos Polestar 2 egy megfizethető luxus kompakt autóval hozta el az autógyártót a tömegekhez, amely a Tesla ellen készült. Most pedig a Polestar azt reméli, hogy az első teljesen elektromos SUV-jával megváltoztatja a játékteret.

A Polestar 3 jóképű, és erősen kölcsönöz az 1-es és 2-es modellből, családias vonásokkal az orr-részen. De most az ötoldalú "hűtőrács" egy Smartzone-ná vált, amely elrejti a fejlett radarokat, a fényszórók pedig kevésbé "Thor kalapácsa" kinézetűek, és inkább a "Dual Blade" kialakítást választják. De ebben a dizájnban is vannak utalások a szép Precept koncepcióra, különösen a továbbfejlesztett lámpatestekben és a karcsú, kupészerű tetőszerkezetben, sőt, még a 21 és 22 colos keréktárcsák is hasonlónak tűnnek.

Galéria: 2023 Polestar 3

51 Fotó

A Polestar "aerodinamikus nagy teljesítményű elektromos SUV"-nak nevezi a 3-ast, és ennek megfelelő, 0,29-es légellenállási együtthatóval büszkélkedhet. Igaz, nem ez a legsikamlósabb a szegmensben - a Mercedes-Benz EQS SUV (0,20), a Tesla Model X (0,24) és a BMW iX (0,25) mind könnyebben szeli át a levegőt -, de a hatékonyságért folytatott versenyben mindenképpen erős opció.

Ha már a hatékonyságnál tartunk: a Polestar 3 elegáns, áramvonalas karosszériája alatt egy 400 voltos EV-architektúra található, amely egy 111,0 kilowattórás (107,0 kWh hasznos kapacitású) akkumulátorcsomagnak és két villanymotornak ad otthont. Ez a Polestar 3 a WLTP becslése szerint 610 km-es hatótávolságot biztosít Európában, 250 kilowattos egyenáramú gyorstöltési képességgel, amely mindössze 30 perc alatt tölti fel az akkumulátort 10 százalékról 80 százalékra. Ez a leggyorsabb az osztályban. A mechanikus hőszivattyú szériafelszereltség, ez maximalizálja a hatótávolságot és segít előkondicionálni az akkumulátort, miközben a Polestar 3 kétirányú töltéssel is rendelkezik.

Ez a kettős motoros elrendezés egészséges 489 lóerőt és 840 Nm nyomatékot biztosít a Polestar 3 számára, amely 4,9 másodperc alatt képes elérni a 100 kilométer/órás sebességet. A 6000 dolláros Performance csomag hozzáadásával ezek a számok 517 lóerőre és 910 Nm-re nőnek, és a százasas idő 4,5 másodpercre csökken, míg a Performance csomag új 22 colos kerekeket, széria Pirelli P-Zero gumikat, aranyozott szelepsapkákat és biztonsági öveket, valamint tartományoptimalizáló vezetési módot is kínál. A Performance csomag azonban a becsült hatótávolságot is csökkenti.

A középkonzolt egy 14,5 hüvelykes érintőképernyő díszíti a Polestar Android Automotive operációs rendszerének legújabb verziójával. A beállítás beépített Google Maps, Google hangasszisztens, over-the-air frissítések, és most már vezeték nélküli Apple CarPlay funkcionalitással is rendelkezik az összes iPhone felhasználó számára.

Mind a Plus csomag, mind a Pilot csomag alapfelszereltségként jár a kétmotoros, nagy hatótávolságú modellhez a bevezetéskor, előbbi 25 hangszórós Bowers & Wilkins rendszerrel, lágy zárású ajtókkal, fűthető kormánykerékkel és hátsó ülésekkel, valamint szebbnél szebb 22 colos kerekekkel egészül ki. A Pilot csomag hozzáférést biztosít a Polestar legújabb és legjobb aktív biztonsági felszereléseihez, amelyek közé tartozik a Pilot Assist (a Polestar fejlett adaptív sebességtartó automatikája stop-and-go funkcióval), a parkolóasszisztens és a head-up kijelző.

A Polestar 3 kizárólag a nagy hatótávolságú, kétmotoros felszereltségben kerül forgalomba. De a pletykák szerint a későbbiekben több - remélhetőleg megfizethetőbb - modell is elérhető lesz. Európai árakról egyelőre még nincs hír.

Az elektromos SUV-t 2023 közepétől a kínai Csengtuban fogják gyártani, míg 2024 közepétől a dél-karolinai Ridgeville-ben lévő üzemben is megkezdődik az első példányok összeszerelése.

