Rengeteg Teslával kapcsolatos projektet osztottak meg már az interneten. Némelyiknek az a célja, hogy megosszák, és vírusszerűen terjedjen, mások pedig csak furcsa alkotások, amelyeket az emberek kiszúrtak, és meg akarják osztani a világgal. Egy ideje már nem láttunk igazán figyelemre méltó Tesla barkácsprojektet, de ez a Tesla Cyber-Roadster mindenképpen megérdemli a megosztást.

A YouTube influencer Cyber Hooligan, akinek valódi neve úgy tűnik, hogy David Andreyev, már egy ideje érdekes Tesla-projekteken dolgozik. Ő az a srác, aki fogott egy roncs Toyota Priust, és átalakította egy házilag készített Tesla Cybertruckká. Ezt a projektet őrült módjára osztották meg a közösségi médiában, ami valószínűleg a Cyber Hooligan munkájára irányuló figyelem új hullámának kezdetét jelentette.

A Tesla Cybertruck olyan járműnek bizonyult, amelyet világszerte sokan használtak inspirációként barkácsautó-projektekhez. Bár úgy tűnik, hogy a házi készítésű és néha teljesen működőképes Cybertruck-makettek hulláma elapadt, az évek során sokan voltak. Ez részben az elektromos kisteherautó egyedi és egyszerű kialakításának köszönhető, hozzáadva azt a tényt, hogy az emberek évek óta várnak rá.

A Tesla közelgő második generációs Roadsterje is örökké késik. Valójában a Tesla influencerek egy tisztességes listája valóban nyert egy Roadstert (vagy kettőt) az autógyártó korábbi ajánlóprogramjának részeként, de kezd úgy tűnni, hogy soha nem veszik át.

Ennek ellenére a Tesla most jelentette be, hogy végre készen áll a Tesla Semi szállításainak megkezdésére, és továbbra is ígéri, hogy jövőre érkezik a Cybertruck. Az amerikai elektromos autógyártó azt is megjegyezte, hogy a Roadster 2023 második felében érkezhet.

David mindenesetre egy Tesla Model 3-ból építi meg saját Cybertruckját. A kétmotoros Model 3-at néhány hónapja vette át, és azóta dolgozik a Cyber-Roadsteren. Jelenleg az EV-t a vázig és a működő alkatrészekig bontotta le, az akkumulátort és a motorokat pedig úgy hagyja, ahogy van. A tetővonalat és az ülést azonban már lejjebb engedte, és a gumiabroncsok már túlnyúlnak az autó kerékjáratain.

A lenti legújabb videóban David bebizonyítja, hogy a Model 3 Cyber-Roadster tölthető, és elmondása szerint hamarosan elindul vele egy Tesla Supercharger felé, hogy bebizonyítsa, képes az egyenáramú gyorstöltésre is. A projektről több más videó is megjelent az elmúlt hónapokban. A háttér kedvéért alább egy másikat is mellékelünk, de mindenképpen látogasson el a Cyber Hooligan YouTube-csatornájára, ahol még többet talál.

Mindeközben egy lap mesterséges intelligencia segítségével bemutatta, mégis hogy nézhetnek majd ki a jövő Ferrarijai, Porschéi és Lamborghinijei, többek között. Az eredmény néhol egész félelmetes. Itt írtunk róla.