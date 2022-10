Mivel az olyan autógyártók, mint a Volkswagen-csoport, csatlakoznak a Teslát a jövőben felülmúlni kívánó autógyártók listájához, a szoftverek fontos szerepet játszhatnak. A legújabb jelentések szerint a VW már dolgozik egy villanyautós szoftverekkel kapcsolatos közös vállalkozáson Kínában, a világ legnagyobb autópiacán, ahol az EV-k már most is igen népszerűek.

Herbert Diess, a Volkswagen-csoport korábbi vezérigazgatója, aki a jelek szerint pozitív kapcsolatot ápol a Tesla vezérigazgatójával, Elon Muskkal, többször is világossá tette, hogy lenyűgözte a Tesla, és nyilvánvaló, hogy mit kell tennie a VW-nek (és másoknak), hogy több vásárlót vonzzon.

A Volkswagen-csoportnak - az olyan nagy autógyártókkal együtt, mint a Ford és a GM - vitathatatlanul megvan a lehetősége ahhoz, hogy több EV-t gyártson, mint a Tesla. Ezek a vállalatok világszerte rendelkeznek gyárakkal, és évtizedek óta sikeresen gyártanak autókat. A VW-csoport égisze alatt számos márka található, ami szintén segíthet.

Napjaink vezető autógyártói közül sokan, köztük a VW is, már bizonyították, hogy képesek meggyőző EV-ket gyártani és értékesíteni. A Tesla azonban sokkal több, mint egy autógyártó. Míg a hagyományos autógyártók erőfeszítéseik nagy részét az autók gyártására összpontosítják, a Tesla vitathatatlanul egy szoftver és megújuló energiával foglalkozó vállalat, amely nagy sikert ért el az autók értékesítésében, exponenciálisan növelte az árrést és hatalmas nyereséget termelt.

Egy tökéletes világban szinte bármelyik autógyártó a Tesla nyomdokaiba léphetne, bár néhányan már bebizonyították, hogy ez egy nagyon nehéz út. A kutatásra és fejlesztésre való összpontosítás azonban - elsősorban a szoftverekre helyezve a hangsúlyt - nagyban segíthet a globális autógyártóknak abban, hogy sikeresen navigáljanak az elektromos autókra való átállásban, miközben a Teslának valódi versenytársat adnak.

Mindezzel együtt a Volkswagen-csoporttal kapcsolatos részletekkel rendelkező források azt sugallják, hogy a vállalatnak tervei vannak egy kínai szoftvergyártó vegyesvállalat létrehozására. Ez nem meglepő, mivel a VW már több közös vállalatban is részt vesz Kínában, például a JAC, az SAIC és az FAW vállalatokkal.

A potenciális projekt közel egymilliárd dolláros, azaz 400 milliárd forintnál is nagyobb beruházást igényelhet. A források szerint valamikor a jövő héten várható hivatalos bejelentés az autógyártótól. A VW azonban elutasította a megkeresést, hogy kommentálja az ügyet. Jelenlegi kínai partnereik sem kívánták kommentálni az értesüléseket.

A VW eladásainak mintegy 40 százaléka és globális nyereségének mintegy fele már most is Kínából származik. Ráadásul az autóipari konszern már most is nagymértékben részt vesz az új járműtechnológiai kutatásban és fejlesztésben Kínában, mivel az országról köztudott, hogy az USA és Európa jelenlegi határain túlmutatóan az élvonalban van.

