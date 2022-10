Az autóipar jelentős átalakuláson megy keresztül. Miközben az elektromos autók napról napra egyre inkább életünk szerves részévé válnak, e modellek speciális technológiáinak fejlesztési üteme szinte megduplázódott. Az egyik ilyen áttörés, amely napról napra hatékonyabbá teszi a járműveket, a Porschétól származik.

A német autóipari óriásvállalat megosztotta kutatási eredményeit a Stuttgarti Egyetemmel. Ebben a projektben számos technikát teszteltek az elektromos autók aerodinamikai szerkezetének növelése érdekében. A technikák közül a legkiemelkedőbb egy olyan technológia volt, amely kis rezgéseket hoz létre.

A program vezetője Prof. Andreas Wagner: "Azt próbáljuk megnézni, hogy a járművek súrlódási együtthatóit befolyásolják-e a szisztematikus minirezgések. Ha a járművet belülről rezegtetni lehet, például hangszórókkal, a súrlódási viselkedés hajlamos megváltozni."

Persze nem minden olyan egyszerű, mint ahogyan azt Wagner hangoztatja. Még ha a Porsche mérnökei be is építik ezt a technológiát a járműveikbe, újabb problémák merülhetnek fel. A technológia például erős zajjal vagy rezgéssel befolyásolhatja a vezetési élményt. A projekt vezetője azonban bízik abban, hogy megoldják ezt a helyzetet, és a sorozatgyártású autókban is használhatják majd a technológiát.

Érdemes megjegyezni, hogy az elektromos autók fejlesztésére még sok lehetőség van. Olyannyira, hogy egyes gyártók még mindig az akkumulátor-technológiák fejlődésére várnak, hogy rendesen belekezdjenek a villanyautók gyártásába. Az biztos, hogy az elektromos modellek sokkal hatékonyabbak lesznek az elkövetkező években.

Mindeközben egy lap mesterséges intelligencia segítségével bemutatta, mégis hogy nézhetnek majd ki a jövő Ferrarijai, Porschéi és Lamborghinijei, többek között. Az eredmény néhol egész félelmetes. Itt írtunk róla.