A Renault mellékága, a Mobilize bemutatja a Solo Conceptet, egy rendhagyó elektromos együléses autót. A Solo Conceptet az indiai Renault stúdióban fejlesztették ki; az eredeti ötlet egy esernyős gördeszka volt.

A Solo Concept mindössze 1,37 méter hosszú, 90 centiméter széles és 1,75 méter magas. Az ülés nyilvánvalóan nem teljesen vízszintes; a Mobilize szerint az ember "félüléses helyzetben" van. A Solo Conceptben a Renault szerint "a test és a tárgy úgy olvad össze, mintha ruhát viselne."

54 Fotó

A Solo Concept állítólag akár 25 km/h sebességgel is haladhat. A Renault szerint sem jogosítvány, sem biztonsági öv, sem sisak nem szükséges - de egy ilyen jármű valószínűleg nem lenne legális mindenhol. A kormányzás egy játékkonzolra hasonlító szerkentyűvel történik. A biztonságról légzsák és a veszély esetén történő megálláshoz szükséges, lábbal működtethető vészleállító gomb gondoskodik. Összességében a Solo Concept állítólag nagyobb védelmet nyújt baleset esetén, mint egy robogó.

A Solo Concept három kerékkel rendelkezik, kettő elöl és egy hátul. A két első kerék hajtott, a hátsó kerék a kormányzásra szolgál. A test aszimmetrikus, és csak a bal oldalon (a járda felőli oldalon) nyitott. Az ülés alatt nagy tárolórekesz található; a pilótafülke és a karosszéria könnyen lemosható. A karosszéria 50 százalékban újrahasznosított anyagokból készült, és a jármű 95 százalékban újrahasznosítható.

Egy szabványos parkolóhelyen legfeljebb hat Solo Concept fér el egymás mellett. Ha az akkumulátor lemerül, hagyományos módon, kábelen vagy induktív módon tölthető fel. Egy töltőponton több Solo Concept jármű is feltölthető. Ehhez az elöl lévő járművet elég csatlakoztatni; az indukció útján továbbítja az áramot a mögötte haladó járműveknek. Az akkumulátor cseréje is lehetséges. Az akkumulátor kivehető és otthon is feltölthető, mint egy e-bike akkumulátora. A Mobilize nem ad információt a tárolókapacitásról vagy a hatótávolságról, sem a motor teljesítményéről.

Körülbelül egy évvel ezelőtt a Mobilize már bemutatta a kis elektromos járműveit, köztük a Mobilize Duo-t, a Bento-t és a Hippo-t. A márka 2021 augusztusában bemutatta a Mobilize Limót is fuvarozáshoz.

A Mobilize bemutatta az Ileo Conceptet is: egy tetővel ellátott, akkumulátoros töltőállomást, amelyet a márka "áramtotemnek" nevez. A tanulmány a 22 kW-os egyenáramú töltőpont mellett egy mikro-mobilitási állomást is kínál e-biciklik, elektromos robogók stb. számára, valamint egy asztallal ellátott ülőhelyet. A zöldtető árnyékot vagy védelmet nyújt az eső ellen. Az áram nem a hálózatból, hanem a másodlagos akkumulátorból és napelemes modulokból származik. Az Ileo Concept 50 százalékban újrahasznosított anyagokból áll, és 95 százalékban újrahasznosítható.

Mindeközben egy lap mesterséges intelligencia segítségével bemutatta, mégis hogy nézhetnek majd ki a jövő Ferrarijai, Porschéi és Lamborghinijei, többek között. Az eredmény néhol egész félelmetes. Itt írtunk róla.