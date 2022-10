Ha egy olcsó új autót keresel, amely akár hét személyt is képes szállítani, a Dacia Jogger lehet a te autód. Bemutatásakor azonban a román gyártó kombija csak háromhengeres motorral volt felszerelhető. A Dacia most újragondolja terveit, és négyhengeres hibrid hajtásláncot is kínál majd vásárlóinak.

Ezt a változatot a Párizsi Autószalonon mutatják be, amely a tervek szerint október 17-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A Dacia még nem közölt teljes körű részleteket erről a motorról, de a 140 lóerővel már tudjuk, hogy több teljesítményt fejleszt, mint a 110 lóerős alapmotor (az ECO-G motor 100 lóerős).

A pletykák szerint a Dacia Jogger a Renault Clio 1.6-os hibrid motorját kapja majd. Ha ez a helyzet, akkor a kombi egy belső égésű motorral rendelkezik, amelyet egy indítógenerátor segít. Ez egy CVT sebességváltóval van összekapcsolva, amely biztosítja a nyomaték átvitelét az első kerekekhez.

Ezzel a változattal a Jogger a Dacia legerősebb modellje lesz. Ez a leghosszabb modell is 4,55 méterrel, és a második üléssor lehajtásával akár 1819 literes csomagtartót kínál.

A teljes részleteket a jövő héten ismertetjük. A gyártó szerint a rendelésállomány a jövő év elején nyílik meg, és a szállítások csak 2023 végén történnek meg.

A Renault csoport márkája kihasználja a bemutatót, hogy új arculatát is népszerűsítse. Az új logó a Spring-től a Joggerig, beleértve a Logant és a Dustert is, az egész termékcsaládban használatos lesz. Ezzel az új márkaarculattal a gyártó újra meg akarja erősíteni értékeit: "egy alapvető és menő, robusztus és kültéri, környezetbarát márka".

A látogatók felfedezhetik a (már bemutatott) Manifesto koncepciót is, amelyet laboratóriumként terveztek az innovációk tesztelésére, ezek közül néhányat a jövőbeli sorozatgyártású modellekbe is beépíthetnek. A Dacia leszögezi, hogy ez a koncepció nem egy jövőbeli modellt jelez előre.

