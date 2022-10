Az 1950-es években a Mercedes-Benznek szüksége volt egy egyedi szállítójárműre a Forma-1-es versenyautói számára, és ezt egy módosított és meghosszabbított 300 SL alvázra alapozva alkották meg. A jármű Blue Wonder néven vált ismertté, és ma már vitathatatlanul ez a valaha készült leghíresebb ilyen típusú jármű, így nem meglepő, hogy a tervezők számára inspirációként szolgál.

Az Alborz Design például egy radikális és futurisztikus, Tesla Semi alapú transportert javasol, amely a még mindig meg nem jelent Roadster egy erősen módosított változatát szállítaná. A tervező megjegyzi, hogy mind a Semi, mind a Roadster 3D-s modelljeit letöltötte, majd azokat átalakította, hogy elérje a videón látható eredményt.

A kettő közül valószínűleg a Semi hasonlít kevésbé a kiindulási járműre. Lehetséges lenne egy ilyen járművet a való életben is létrehozni, de ehhez teljesen el kellene távolítani a szabványos Semi vezetőfülkéjét, és le kellene gyártani egy egyedi karosszériát, valamint egyedi felfüggesztést is - a teherautó szabványos felfüggesztésével ugyanis nem lehetne ilyen dőlésszöget elérni, bármit is csinálnánk.

Összességében ez egy nagyon jó ötlet, és bizonyos mértékig megőrzi az eredeti szellemét. Ha már az eredetinél tartunk, az 1950-es évekhez képest rendkívül gyors volt, köszönhetően aerodinamikus karosszériájának és erős, 240 lóerős motorjának, amelynek hála 169 km/h-s végsebességre volt képes. Nem tudjuk, hogy az Alborz Design milyen hajtásláncot képzelt el az egyedi Semi autószállítóhoz, de az alacsony állásból és az agresszív első osztóelemekből ítélve valószínűleg azt szeretné, ha gyors lenne.

A Tesla eddig nem támogatott gyári versenyzést, bár számos átalakított Tesla van, amelyek nagyon is otthonosan mozognak a pályán vagy a hegyi versenyeken, Elon Musk azonban soha nem fejezte ki érdeklődését az ötlet iránt. A gyártó ugyan 2021-ben a Model S Plaiddel rekordot futott a Nürburgring Nordschleife körüli pályán, de nem dobta fel a járművet egy erősen testre szabott, motorsport ihlette Semire.

