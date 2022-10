A Renault az energetikai átállás kellős közepén van, és mindent megtesz az elektromos autókért. De nem minden áron! Szó sincs arról, hogy a világ másik felén termelnének, hogy lenyomják az árakat. Éppen ellenkezőleg: a Renault Franciaországra fogad, és bejelentette, hogy a következő két nulla károsanyag-kibocsátású járművét az országban fogja gyártani.

A leendő Renault 4 elektromos autó, amelyet október 17-től a Párizsi Autószalonon mutatnak be, valamint a leendő Renault Scénic, amely szintén elektromos lesz, a franciaországi Hauts-de-France régióban készül majd, a vállalat által ElectriCitynek nevezett üzemben. Pontosabban, a 4L Maubeuge-ben, míg a Scénic Douaiban, készül majd.

Emlékeztetőül: a Mégane E-Tech és a Kangoo E-Tech elektromos autókat már gyártják az "ElectriCity"-ben, a leendő Renault 5 akkumulátoros autó is oda kerülhet. És ott van még a Dieppe-i gyár, ahol a a leendő Alpine GT crossovert, a Sandouville-i gyárban az elektromos Trafficot, a Batilly-i gyárban a Master utódját, valamint egy partnerjárművet gyártanak majd.

Ha már modellekről beszélünk, azt is fontos tudni, hogy a cléoni (Seine-Maritime) mechanikai üzem, amely a Mégane E-Tech ePT-160kW-os motorjáért felelős, a Renault 5 elektromos autó ePT-100kW-os motorját is termelni fogja. Később, 2027-ben egy 200 kW-os, a Valeóval közösen kifejlesztett, ritkaföldfémek nélkül tervezett motor is bemutatkozik. De két éven belül a gyárnak már évi 1 millió villanymotor gyártására kell képesnek lennie.

Ahhoz, hogy elérje céljait, és Franciaországot a villamosítás központjává tegye, a Renault-nak nyilvánvalóan toboroznia kell. Ez jó hír az érintett régiók számára.

A 2022-2024-es időszakra tervezett 2500 felvételből 1000 már megtörtént az év eleje óta. Az év végéig a csoport mind a kilenc ipari telephelyén további 700 embert vesz fel.

Mindeközben egy lap mesterséges intelligencia segítségével bemutatta, mégis hogy nézhetnek majd ki a jövő Ferrarijai, Porschéi és Lamborghinijei, többek között. Az eredmény néhol egész félelmetes. Itt írtunk róla.