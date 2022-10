A Porsche tőzsdei bevezetéséről (IPO) már sokat írtak. Hozzáteszek még egyet, de nem fogom megmondani, hogy vegyen vagy ne vegyen Porsche részvényt. Ez nem az én szakterületem. Amit elmondok, az egy olyan sikertörténet, amit máshol aligha olvashat, és ez az alapja egy jó viszonyítási alapnak az iparágban.

A Porsche hagyományosan a 911-es modellhez kötődik. A márka 1964 óta árulja ezt a sportautót, és bár továbbra is ikonként tartják számon, sok minden történt a cégen belül. A Volkswagennel való közismert tulajdonosi szappanopera mellett a Porsche fontos mérföldköveket állított fel az elmúlt 20 évben. Ez idő alatt a márka végre fontos globális szereplővé vált, és nem csak egy hiánypótló autógyártóvá.

Húsz év talán örökkévalóságnak tűnik a autóiparban, de nem akkor, ha egy olyan sportautó-márkáról beszélünk, mint a Porsche. Nekik sikerült az 1999-es évi 50000 darab körüli eladásról 2021-re valamivel több mint 300000 darabra ugraniuk. A globális volumenük csak kétszer csökkent 2002 és 2021 között: 2008-ban, amikor a pénzügyi válság sújtotta az amerikai gazdaságot, és 2020-ban, amikor a járvány miatt be kellett zárni a márkakereskedéseket.

Nincs még egy ilyen gyorsan növekvő márka a prémium-luxus szegmensben. Nos, gondolhatnánk a Teslára, de az valójában egy egészen más eset egy másik árkategóriában. A JATO adatai szerint Németországban egy Porsche átlagára 114%-kal magasabb, mint egy Tesla átlagára. Kínában a különbség 316%-ra nő, míg az USA-ban a német autó 24%-kal drágább, mint az elektromos amerikai.

A német prémiummárkák sikeres pályafutására is emlékezhet az olvasó. Ők is erős növekedést könyvelhettek el az elmúlt években, de ahogy a Teslával is történik, nem közvetlen riválisai a Porschénak. A Németországban 2022 első félévében kapható Porschék átlagos kiskereskedelmi ára például 129848 euró volt, szemben a Mercedes 68862 eurós átlagárával. Ez 89%-kal több. Ugyanekkora különbség van az USA-ban, és valamivel több, mint a kínai 81%-os különbség.

A Porsche valószínűleg az egyetlen autógyártó, amely a hagyományos prémiummárkák és a szuperluxus/szuperautók között helyezkedik el. Autói néhány kivételtől eltekintve nem közvetlen riválisai a Mercedes, a BMW vagy az Audi szedánjainak, ugyanakkor nem versenyeznek a Rolls-Royce szuperluxus vagy a Ferrari szuperautóival sem. A Maserati lehetne a másik eset, de ellentétes kereskedelmi eredményekkel.

Ez a pozicionálás teszi lehetővé, hogy a Porsche a Volkswagen-csoport talán legszilárdabb márkája legyen. Igényes és exkluzív, de anélkül, hogy hiánypótló márka lenne. A Porsche egyedi elhelyezése tökéletes forgatókönyv az elektromos hajtás innovációjához anélkül, hogy árproblémákkal kellene foglalkoznia, és anélkül, hogy sérülne a szuperautó-márka imázsa, mint például a Ferrarinál.

Úgy értem, a márka ügyfelei nem olyan árérzékenyek a villamosítási költségekre, mint az Audi, a BMW és a Mercedes családoknál; ugyanakkor nem is olyan benzinfüggők, mint a Ferrari ügyfelei. Ez megkönnyíti a benzinesről az elektromosra való bármilyen váltást, és erre a Taycan a legjobb példa. Elég jól fogy, és nem rontotta a márka imázsát.

Mindeközben egy lap mesterséges intelligencia segítségével bemutatta, mégis hogy nézhetnek majd ki a jövő Ferrarijai, Porschéi és Lamborghinijei, többek között. Az eredmény néhol egész félelmetes. Itt írtunk róla.