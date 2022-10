A Volkswagen csak májusban mutatta be a Golf R 20 Years Editiont. Végül is, a csodálatos Golf 4 R32 bemutatása óta eltelt két sikeres évtizedet méltóképpen meg kell ünnepelni. A 20 Years a valaha gyártott legerősebb Golf, és egyben a leggyorsabb R modell a Nordschleifén. Most az autót ismét tesztelés közben kapták lencsevégre a Nürburgringen, érdekes aerooptimalizálással.

A kék elemek és a B-oszlopokon lévő "20" embléma egyértelműen azonosítja ezt a Golfot, mint a szóban forgó különleges kiadást. Az első lökhárítónál azonban olyan dolgok történnek, amelyek kérdéseket vetnek fel. Egyelőre nem világos, hogy a Volkswagen miért teszteli az új aeroelemeket az eddigi legdögösebb Golf R-en - a sajtóképeken sem az európai, sem az észak-amerikai modellen nem látszottak ilyen szárnyak. A sajtóközleményben sem volt semmi a megfelelő alkatrészekről.

15 Fotó

Valószínűtlennek tűnik, hogy a VW hamarosan újabb különleges kiadással rukkol elő. Elképzelhető, hogy a wolfsburgiak egy opcionális pályacsomagot fejlesztenek.

Egy másik lehetőség a teljesítményfrissítés lenne a közelgő ráncfelvarrás során. 2023-ban a Golf 8 jelentős modellfrissítést kap. Egy normál Golf prototípusát nemrég szúrták ki a prototípusvadászaink. A legszembetűnőbb újítás itt a hatalmas érintőképernyő volt, amelyet várhatóan a nyolcadik generáció összes változatában látni fogunk.

A Golf GTI Clubsport ellenpárja egy extrémebb, inkább a versenypályás használat irányába mutató Golf R lenne. Információink szerint ez a prototípus része volt egy nagyobb, R autókból álló flottának, amelyet a VW a héten tesztelt. Ezek között volt egy Arteon R és egy másik Golf R. A fotósok a gyártóhoz közeli forrásokból megtudták, hogy az egyik tesztautó egy "különleges" autó, de hogy melyik autóról van szó, azt nem sikerült egyértelműen tisztázni.

A Golf R400-nak már nem kellene igazán kísértenie még a legoptimistábbakat sem. De ez nem jelenti azt, hogy a VW nem fog nekünk egy újabb, élesebb változatot tálalni kompakt zászlóshajójából. Ha mégis, akkor valószínűleg a ráncfelvarrás után, tehát 2023 vége vagy 2024 elejét követően jelenik meg.

Ettől függetlenül a Volkswagen megerősítette, hogy lesz kilencedik generációja is a belsőégésű motorokkal felszerelt bestsellernek. Jelen állás szerint ez lesz az utolsó, mert Európában a márka 2035-től tisztán elektromos hajtású akar lenni.

