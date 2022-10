A Bugatti nyilvánvalóan nem szándékozik mindent feladni és egyik napról a másikra elektromosra váltani. Az autógyártónak más stratégiája van, amely szerint az első elektromos autó gyártása előtt hibridizálná a jövőbeli modelljeit.

A Rimaccal való partnerség óta a Bugatti soha nem került közel a villamosításhoz. De ne számítson senki arra, hogy rövid- és középtávon akkumulátoros Bugattit láthat az utcákon, ez 2030 előtt nem fog megtörténni.

Ezt állítja az Autocar, amely interjút készített Achim Anscheidttel, a Bugatti formatervezési igazgatójával, aki elmondta, hogy a Bugatti első számú prioritása egy hibrid modell gyártása. Frank Heyl, a tervezési igazgatóhelyettes a maga részéről elmondta, hogy csapata ebben az évtizedben a hibridekre összpontosít.

Ez a villamosított modell a következő a listán, és várhatóan a következő néhány évben mutatják be. Ha pedig egy Bugatti SUV-ban reménykedik az ember, nem úgy tűnik, hogy az autógyártó egyelőre gyártani fog egyet, vagy azt kockáztatja, hogy kevésbé lesz exkluzív. A történelem azért megmutatta, hogy soha ne mondd, hogy soha, elvégre még a Ferrari is most mutatta be első SUV-ját, a Purosanguét, amelynek szívó V12-es motorja több mint 700 lóerős.

A Bugatti történelmének fontos szakaszában van. A W16-os motort, amely oly sokáig hajtotta modelljeit, hamarosan nyugdíjazzák egy kisebb lökettérfogatú, elektromos rendszerrel kombinált motor javára. A nemrég bemutatott Bugatti Mistral az utolsó olyan modell, amelyet W16-os motor hajt. A gyártása 99 darabra van korlátozva.

"Mindig is volt egy elképzelésünk arról, hogy milyen lehet egy második modellcsalád" - mondta Achim Anscheidt. "De arra is gondoltunk, hogy egy bizonyos ponton ez nem a márka eladását jelentené? Túl brutális lenne egy ilyen lépés, a logó "eladása" pénzért? Nagy híve vagyok az egyensúlynak, nem szabad megfeledkezni a vállalat gyökereiről. Ez azt jelenti, hogy ha valamivel nagyobb volumenbe megyünk bele, akkor a másik oldalon exkluzívabbá kell válnunk, hogy ez maradjon az alaptermék, és kiegyensúlyozza a dolgokat."

