A Foxconn, a tajvani székhelyű elektronikai gyártó, amely leginkább az Apple iPhone-ok gyártásáról ismert, autóipari ambíciókkal is rendelkezik, és nemrég mutatta be a Tesla Model Y és más hasonló modellek, például a Hyundai Ioniq 5 vagy a Volkswagen ID.4 közvetlen riválisát. A modell neve Foxtron Model B, és október 18-án leplezik le teljes egészében, amikor reményeink szerint többet megtudhatunk az adatairól is.

Valójában azon kívül, hogy tudjuk, hogy a Foxconn saját nyílt forráskódú MiH (Mobility in Harmony rövidítése) elektromosautó-platformjára épül (amely a vállalat szerint lehetővé teszi, hogy "az elektromos járművek Androidja" legyen), a részletek szűkszavúak. Többet valószínűleg alig több mint egy hét múlva osztanak meg, amikor a hivatalos leleplezést tervezik. Amit most már biztosan tudunk, hogy a tervek szerint 2024-ben kezdik meg a jármű gyártását a Lordstown GM-től megvásárolt ohiói gyárban.

7 Fotó

Az üzemet évi 500 ezer jármű gyártási kapacitására tervezik, és ahogyan az elektronikai gyártás területén is tette, a Foxconn azt tervezi, hogy a gyártási szolgáltatásait felajánlja olyan harmadik félnek, akiknek nincs saját létesítményük, és kiszervezésre vágynak. A Foxtron Model B azonban nem csak az Egyesült Államokban készül majd, hiszen egy évvel az amerikai gyártás előtt, 2023-ban Kínában is elkezd legördülni a gyártósorról.

A Foxtron Model B nagyon korszerűnek tűnik a Pininfarina által tervezett éles részletekkel, valamint a crossover és ferdehátú keverékével, amely elmossa a határokat e két hagyományos karosszériatípus között. A teljes szélességű első lámpasávval és a szokatlan megjelenésű fényszórókkal mindenképpen szemet gyönyörködtető, vagyis tényleg nem tér el a megszokottól.

A Foxtron már bemutatott két további modellt, amelyeket szintén a Pininfarina tervezett, a Model C és a Model E-t. Az MiH platformra tervezett modellek egy- vagy kétmotoros hajtásláncokkal kaphatók. A Model C hagyományosabb megjelenésű SUV karosszériaformával rendelkezik, míg a Model E egy karcsú szedán, amelyet a Tesla Model 3 riválisának terveztek.

Mindhárom jármű jelenleg koncepcióként van megjelölve, de számunkra mindhárom szériaautónak tűnik, így nem valószínű, hogy sokat változnak majd a gyártásig.

