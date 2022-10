Ózdon és környékén a pénteki prológot követően szombaton kilenc gyorsasági szakasz, és összesen 106,8 versenykilométer vár a mezőnyre. A rajtnál ott lesz az élmezőny minden tagja, így a pontversenyben élen álló Mads Östberg, Patrik Barth norvég-svéd duó is. A Citroen Rally Team Hungary kettőse az idén eddig minden magyar bajnoki viadalt megnyert, melyen elindult, öt futamból négy sikert jegyez, a Dunakanyar-ralin nem állt rajthoz.

A WRC2-es kategória 2020-as világbajnokának elsőszámú kihívója a 2019-ben abszolút magyar bajnok Vincze Ferenc, aki Németh Gergely navigátorral az oldalán kevesebb mint egypontos hátránnyal lemaradva második az összetettben a norvég versenyző mögött.

"Nagyon komfortosan érzem magam most az autóban, ez a legutóbbi teszten is egyértelmű volt, és remélem, hogy mindez az időeredményeinken is meglátszik majd" - nyilatkozta az MTI-nek a Korda Racing Skoda Fabia R5-ösével versenyző Vincze, aki azt is elárulta, hogy mostanra sikerült "kiküszöbölniük" egy beállítással összefüggő problémát, ami eddig gyakran jelentkezett az idei aszfaltos viadalokon.

"A győzelem a célunk, de reálisan nézve a dobogós helyezést látom elérhetőnek. Szeretnénk egy jó húzósat menni, de nem akarunk túl sokat kockáztatni. Rövid verseny lesz, lazsálásra nincs lehetőség, ki kell hoznunk az egynapos futamból a lehető legtöbbet" - fogalmazott Vincze.

Az összetett harmadik helyén a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt kettős áll szintén Skoda Fabia R5-tel. A 2020-ban az RC2-es kategóriában bajnok, most csak hatodik helyen álló Turán Frigyes, Farnadi Ágnes páros nagy várakozásokkal tekint az ózdi viadal elé.

"A pályákat ismerjük, jó, tempós szakaszok váltják majd egymást, ami biztos, hogy izgalmas küzdelmet hoz" - mondta a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője. "Az itinert is csak minimálisan kell majd felfrissítenünk, egyetlen olyan pálya van, ahol a megadott irányból még nem mentünk Ágival közösen. Optimistán állunk a verseny elé" - tette hozzá Turán.

Az ózdi esemény egyik érdekessége, hogy a 2014-ben abszolút magyar bajnok Turi Tamás régi navigátorával, Kerék Istvánnal közösen rajthoz áll, mégpedig a GR Motorsport felkérésére, Toyota Yaris típusú versenyautóval.

Az Ózd-rali a pénteken 16 órakor kezdődő prológgal indul az ózdi salakmotor-pályán, ide 12 éves kor alatt ingyenes a belépés, a jegy egyébként 3000 forintba kerül. A kilenc gyorsasági szakaszt szombaton rendezik, a mezőnynek ugyanazt a három etapot kell teljesítenie háromszor. A száguldás 8.30-kor indul, az utolsó gyorsasági a tervek szerint 18.27 órakor rajtol el, a céldobogót pedig Ózdon, a Városház téren állítják majd fel.

MTI

Fotó: illusztráció

