Amint azt bizonyára Önök is tudják, 2035-re az Európai Unióban minden új, belső égésű jármű értékesítése be lesz tiltva. Bár az autóipar számára ez rövid időnek tűnhet, a gyártók már most is lépéseket tesznek a példátlan energetikai átállás megkezdése érdekében.

Az Audi már bejelentette, hogy 2026-ban leállítja a belső égésű motorok fejlesztését, mielőtt 2033-ban, két évvel az európai jogszabályok hatályba lépése előtt, leállítaná azok értékesítését (beleértve a plug-in hibrideket is).

És az összes gyártó követni fogja ezt a példát, még akkor is, ha még nem erősítették meg, hogy mikor lesz a tényleges átállás és az elektromos lesz az első számú energiaforrás. A Stellantisnál, akárcsak az összes többi nagy autógyárnál, szintén készülnek a tömeges villamosításra.

Az ANSA (olasz sajtóügynökség) számára az Uilm (Olasz Fémmunkások Szakszervezete) nemzeti kongresszusának keretében az ökológiai átállásról szóló kerekasztal-beszélgetés alkalmával adott interjúban Davide Mele , a Stellantis olaszországi belügyi alelnöke elmondta, hogy a csoport "vezető szerepet kíván játszani, és elébe akar menni a 2035 és 2030 közötti célnak".

Az ügyvezető szerint az elektromos meghajtásra való átállás pillanatának előrejelzése gazdasági szempontból kifizetődő lehet, különösen, mivel véleménye szerint ma már kevés ok lenne arra, hogy a motorok Euro 7-es szabvány szerinti korszerűsítésébe fektessenek be, amely szabvány várhatóan sok belső égésű motort fog kivonni a forgalomból a szén-dioxid-kibocsátás nyilvánvaló okai miatt.

"A Stellantis olyan stratégiát határozott meg, amely átfogó módon foglalja magában az elektromosságot. Vezető szerepet akarunk játszani, és megelőlegezni a 2025-2030-as célt. A csoport egy tiszta, biztonságos, hálózatba kötött és megfizethető autó megépítésével akar megfelelni a kihívásnak. Ennek a technológiai átalakításnak a költségei magasak, egy azonos szegmensbe tartozó jármű esetében 50-szer magasabbak, mint a belső égésű motoroké, és hatalmas beruházásokra van szükség ahhoz, hogy ennek a kihívásnak megfeleljünk"- mondta Davide Mele.

A Stellantis mindazonáltal szeretné elérni, hogy Európa módosítsa a híres Euro 7-es szabványt, hogy több beruházást összpontosíthasson az elektromos motorra, és ne a belső égésű motor korszerűsítésére.

"Az átállás folyamatában vagyunk, de ne felejtsük el, hogy van egy jogszabály, jelen esetben az Euro 7, amely arra kötelezi a gyártókat, hogy ismét beruházzanak a tisztább hőenergiájú motorok fejlesztésébe, melyeknek 2035-ben meg kell szűnnie. Tehát, ha az általunk végzett érvelést nézzük, a valóságban 2027 már olyan év lesz, amikor a belső égésű motorokat eltemetik" - mondja Davide Mele.

