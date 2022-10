Azt hitted, már mindent láttál az Alpine A110 R-ről? Néhány nappal a hivatalos tokiói bemutatója után, a Japán Nagydíj hetében, a szuzukai pályán, máris érkezett egy különleges sorozat, természetesen Forma-1 témában: itt a Fernando Alonso Edition!

Bár a spanyol pilóta a 2022-es szezon végén távozik a csapattól, a dieppe-i cég egy gyönyörű tisztelgéssel adózik neki ezzel a különleges, mindössze 32 példányra limitált sorozattal. És miért 32? Egyszerűen azért, mert 32 F1-es győzelem fűződik a nevéhez.

Az A110 R-ről tudni kell, hogy a legradikálisabb változata a modellnek (az R konkrétan annyit tesz, "radikális") konkrét kiigazításokkal, különösen a futómű terén. Így a lengéscsillapítók átdolgozásra kerültek, és az autó hasmagasságát 10 mm-rel csökkenthetik, a keménységük pedig +5%-ig módosítható.

A háromszínű autó elkészítése emellett néhány esztétikai módosítást is tartalmaz: az egyterű kék színét visszakapta, Racing Mat Blue-ra keresztelve. Az első motorháztetőn lévő nyílások, valamint a lámpák közötti hátsó sáv fekete színű.

Mechanikai téren a motor ugyanaz az 1.8 TCe 300 lóerővel és 340 Nm nyomatékú motor hajtja az Alpine A110 R-t, mint a GT és S változatokat. Itt a súly az, amire koncentráltak a franciák, hogy 29 kilóval kevesebbet írjon ki a mérleg az autó mérésekor. Mint a "sima" A110 R, az Alonso kézjegyével ellátott darab 1082 kilogrammot nyom menetkész állapotban.

Az A110 R már maga is nagyon drága, de az A110 R Fernando Alonso erre is rátesz egy lapáttal: 148000 eurós, azaz kb. 68 millió forintos. Az exkluzivitás ára, mindamellett ez lesz az Alpine valaha árult legdrágább autója is.

