Vannak gyors autók, de a fizika törvényeit semmi sem írja felül. Ez a floridai Audi sofőr nemrég a saját bőrén tanulta meg ezt a leckét, és ezt szó szerint értjük. El sem tudunk képzelni nehezebb helyzetet a volán mögött, mint amikor egy nyerges vontató és betonkorlátok közé szorul.

Szerencsére nem történt sérülés a meggondolatlan előzési kísérlet következtében. A Reddit-felhasználó Sylon00 osztotta meg a videót, és egy utólagos megjegyzést is tett, miszerint a sofőr sokkot kapott, de jól van. A nyerges vontató is megállt egy kicsit arrébb az úton, de mivel ezen az autópálya-szakaszon nincs használható leállósáv, ha valaki megáll, hogy segítsen, az eléggé bizonytalan helyzetet teremt.

Szóval mi történt? A lenti videó nagyjából magáért beszél, de néhány részlettel mi is ki tudjuk egészíteni. A műszerfali kamera GPS-koordinátái szerint a baleset a floridai Tampától délre történt, az I-75-ös autópályán Észak felé. után. A kamerával rögzített autó behajt az autópályára, és egy nyerges vontató mögé kerül. A felhajtót a szaggatott vonal jelzi, és hirtelen egy fekete Audi kerül be a videóba, amely a kamerás autó mellett jobbra halad el a beolvadó sávban, amely hamarosan véget ér.

Nem tudjuk, hogy az Audi is épp most hajtott-e be az autópályára, vagy a sofőr a sűrű forgalom közepette egy gyors előzéshez lépett a szélső sávba. Végső soron mindegy, mivel a száguldó szedánnak gyorsan elfogy a helye az előzéshez. A helyzetet tovább rontják az út melletti betonkorlátok; úgy tűnik, a területen valamilyen építkezés zajlik, és a korlátok teljesen elzárják a leállósávot. Nehéz megmondani, hogy a teherautó sofőrje látta-e egyáltalán az autót az ütközés előtt, de mivel a bal oldali sávban nagy a forgalom, a teherautónak amúgy sem volt hova mennie. Az Audi vezetője az utolsó pillanatban fékezett, de akkor már túl késő volt.

Nyilvánvaló, hogy ez az előzési kísérlet nem volt okos döntés, és az Audi ennek következtében súlyosan megsérült. Néhány másodperc megtakarítása érdekében kockázatos lépést tenni soha nem jó ötlet, ahogy ez a videó is jól mutatja.

