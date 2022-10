A Porsche 2019 óta értékesít autókat online, a szolgáltatás 32 országban érhető el. A leendő vásárló 100 piacon is kereshet a rendelkezésre álló készletben, mielőtt kapcsolatba lépne a helyi kereskedővel. A zuffenhauseni székhelyű autógyártó továbbfejleszti online platformját azzal, hogy a felhasználók közvetlenül online konfigurálhatják és rendelhetik meg az autókat. Ezt a szolgáltatást kezdetben Németországban kínálják, a következő hetekben pedig Spanyolország és Portugália következik.

Eddig csak úgy lehetett online Porsche-t vásárolni, hogy a meglévő járművek közül kellett választani, akár új, akár használt autót. Ha egyik sem nyerte el a tetszését, és hajlandó több hónapot várni arra, hogy leszállítsák az ideális példányt, mostantól erre is van lehetőség. Ahhoz, hogy az előrendelésből tényleges vásárlás legyen, még mindig el kell mennie a Porschéhoz, tehát a Porsche nem hagyja ki a közvetítőt.

Kapcsolódó hír, hogy magát a Porsche Car Configuratort is átdolgozták. Mostantól még részletesebben megnézheti a járműveket, mivel a legtöbb opcionális felszereltség most először vizuálisan is megjelenik. Még jobb minőséget ígérnek nekünk az autó specifikációjának reprodukálásában, egészen az olyan apróságokig, mint a díszvarrások.

A vizualizátor nemzetközi verzióját a lenti forráslinkre kattintva érheti el, és rögtön felfedezheti, hogy új külsőt kapott. Akár egy 718 Boxstert, akár egy Taycant konfigurál, az opciók listája kivételesen hosszú. Valóban, a gyorsan reagáló építő rendkívül széles, és olyan frissítéseket tartalmaz, mint a karosszéria színű bőr kulcstartó tok, a dohányzócsomag és az első/hátsó műszerfali kamerák elővezetése. Amennyire meg tudjuk ítélni, az egyetlen funkció, ami hiányzik, az a Paint to Sample, amit továbbra is egy márkakereskedésben kell elvégeztetni.

A Porsche azt mondja, hogy 2023 folyamán még több európai országban bevezeti az ügyfél által előre konfigurált járművek előrendelésének lehetőségét.

Mindeközben a Volkswagen Kínában furcsa projektbe kezdett: A lehető legszélesebb Lamandón dolgoznak. Itt írtunk róla részletesebben.