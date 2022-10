Végre hivatalosan is bemutatkozott a ráncfelvarrott Mercedes-Benz A-osztály, amelynek prototípusait már régóta nézegethetjük. A német márka ferdehátú és szedán karosszériatípusokkal rendelkező belépőszintjét képviselő modell 2023-ra jelentős változásokon ment keresztül. A stuttgarti modell új frontrészt és LED-es fényszórókat kapott, amelyek szériafelszereltségként járnak.

Négy új, legfeljebb 19 colos keréktárcsa került fel az opciós listára. Ezen kívül a Mercedes megnyitja a Manufaktur katalógus kapuit az új A-osztály számára. A matt és metálfényű kiegészítőkkel megvásárolható modell utasterébe alapfelszereltségként Nappa bőrrel kárpitozott kormánykerékkel kerül. Az új MBUX infotainment rendszer is megmarad, hogy a felhasználó minden kívánságát kielégítse.

33 Fotó

A bőr alatt figyelemre méltó változások történtek. A belsőégésű motorok mostantól félhibrid támogatással jelennek meg. A 7 vagy 8 sebességes duplakuplungos sebességváltóval felszerelt félhibrid motorok a 48 voltos technológiának köszönhetően 13 lóerővel többet tudnak majd. Az újratölthető változat elektromos motorja mostantól 7 lóerővel többet tud. Az egyenáramú töltést támogató, akár 22 kW-os gyorstöltési kapacitással rendelkező modell 25 perc alatti 10-80 százalékos töltésre lesz képes.

Ebből az esztétikai műveletből a család nagyobb teljesítményt nyújtó tagjai is megkapták a részüket. Míg az A35 továbbra is kapható lesz ferdehátú és szedán formában, addig az A45 S csak ötajtós változatban lesz elérhető. A fél-hibrid rendszer mellett az AMG A35 váltórendszerét is lecseréli egy 8 sebességes DCT váltóra. A teljesítmény nem változik.

Az AMG A45 S egy meglepő vizuális csomaggal érkezik. A limitált kiadású Street Style Edition 19 colos matt fekete keréktárcsákkal és piros féknyergekkel hívja fel magára a figyelmet. A retró színekkel és matricákkal díszített modell utasterében rengeteg alumínium elem is helyet kap. A hot hatch teljesítménye változatlan marad.

