A Lamborghini minden bizonnyal leginkább a szuperautóiról ismert, és szerencsére jelenleg is vannak új termékek fejlesztés alatt a Sant'Agata Bolognese-i mérnökök és tesztpilóták felügyelete alatt. Sok más autógyártóhoz hasonlóan azonban a Lambónak is vannak melléktevékenységei, többek között egy lízing- és pénzügyi iroda, testreszabási boltok, egy rendezvényközpont és mások. Ezek közé tartozik még a mézgyártás is, bár az nem eladó.

Egy sajtóközleményben, amely arról szól, hogy a Lamborghini mit tesz azért, hogy fenntarthatóbbá tegye működését, az olasz szuperautó-gyártó elmondja, hogy még 2016-ban egy méhészetet telepített nagyjából 600 000 méhvel a Lamborghini Parkban. A vállalat minden évben mintegy 430 kilogramm mézet termel, amelyet aztán karácsonyra odaajándékoznak a dolgozóknak.

A Lamborghini nem az egyetlen gyártó, amely mézet termel. A Porsche még nagyobb méhészete mintegy 1,5 millió méhvel rendelkezik. Az úgynevezett Turbienchen termék első gyártási évében a Porsche nagyjából 400 kilogramm mézzel kezdett, amelyet a márka gyári boltjában néhány nap alatt eladtak. A méhészetet ezután mintegy 3 millió méhre bővítették, és a Porsche ma már évente mintegy 1000 kg mézet állít elő. Az ugyancsak a Volkswagen-csoporthoz tartozó Bentley is termel mézet az Egyesült Királyságban.

Egy másik brit székhelyű autógyártó, a Rolls-Royce hat méhcsaláddal rendelkezik, amelyekben mintegy 300000 angol mézelő méh él. Tavaly a luxusmárka még saját alkalmazottait is megkérte, hogy önkéntes méhészként dolgozzanak a Rolls-Royce főhadiszállásán, a nyugat-sussexi Goodwoodban, ahol a méhészet található. Ezek a méhek a Rolls-Royce szerint a "Rolls-Royce mézét" állítják elő, bár az évente előállított méz mennyisége jóval kevesebb, mint amit a Porsche állít elő.

Visszatérve a Lamborghinire, a márka fenntarthatósági stratégiájának részeként egy nagy napelemparkot is üzemeltet Sant'Agata Bolognese-ben, amely jelenleg a legnagyobb az olaszországi Emilia Romagna régióban. Ez 2010 óta több mint 2000 tonna szén-dioxid kibocsátását akadályozta meg.

Mindeközben a Volkswagen Kínában furcsa projektbe kezdett: A lehető legszélesebb Lamandón dolgoznak. Itt írtunk róla részletesebben.