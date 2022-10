A Mitsubishi 12 alkalommal nyerte meg a legnehezebb hosszú távú versenyt, a Dakart és a 12 év kihagyás ellenére a mai napig a verseny egyik legendája.

Az összes győzelmet a Pajero változataival érték el, amelyek hol versenyváltozatként, hol pedig buggy-ként vettek részt a versenyen. Az 1997-es győzelem után a Mitsubishi egy homologizációs különlegességet hozott ki, egy közúti versenyautót, amely az FIA szabályzata szerint egy versenyen vagy rendezvényen való részvételhez X szériás gyártásúnak kellett lennie.

34 Fotó

1997 és 1999 között a japán cég 2693 darab Pajero Evo-t épített, hogy a versenyautó 1998-tól a T2 osztályban indulhasson. A Mitsubishi mindent megtett azért, hogy megnyerje a T2 osztályt a Pajeróval, az utcai autó egy normál Pajeróból egy egyedi alkatrészekkel átalakított szörnyeteggé változott.

A cél, mint mindig, most is a csoportgyőzelem volt, de a Pajero Evolution versenyautó annyira jó volt, hogy az összesített versenyt is megnyerte.

Az utcai változatot egy 3,5 literes V6-os motor hajtja, amely 280 lóerőt és körülbelül 350 Nm nyomatékot ad le, 5 fokozatú kézi sebességváltóval és természetesen összkerékhajtással párosítva. A felfüggesztés - amely csak ebben a változatban létezik - elöl kettős keresztlengőkaros, hátul pedig többlengőkaros elrendezésű.

A licit alá kerülő autó 1997 óta 180180 km-t futott, és a „teljes" életútja ellenére kiváló állapotban van. Az autót a Collecting Cars online aukcióján keresztül kínálja eladásra, utóbbi szerint nincs kikiáltási ár. A múltban azonban hasonló példányok 50 000 és 60 000 euró közötti összegért cseréltek gazdát.

