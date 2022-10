A nem mindennapi Skoda Favoritot a HVG szúrta ki a Collecting Cars oldalán - itt egyébként egy csomó képet láthattok még róla.

A mindössze 34 kilomtert futott autó igazi "multikulti" életet tudhat maga mögött, hiszen a már nem létező Csehszlovákiában gyárották, Athénban élt garázsba zárva, majd Frankfurtban került kalapács alá.

Szerencsére a "kalapács alá" csak képletesen értendő, egyébként remek állapotnak örvend, mindössze a még eredeti Barum gumikat kell rajta lecserélni, ezt a legutóbbi, 2022-es műszaki vizsgáján is megerősítették.

Ekkor - 30 kilométeres futásteljesítménynél - alaposabb szervizen esett át, melynek során kicserélték a benzinpumpát, az akkumulátort, a vízpumpát, a motorolajat és az olajszűrőt, valamint a fékbetéteket is.

Állapota az árán is visszaköszön, bármilyen hihetetlen is, de összesen 64 ajánlat érkezett a Favoritra, és persze ahogy ez lenni szokott, a legdrágább vitte. Most kell megkapaszkodni: nem kevesebb, mint 24 ezer eurót fizettek érte!

Ez átszámítva valamivel több mint 10 millió forint!

