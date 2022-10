Néhány kétéltű jármű kivételével az autók nem arra valók, hogy az útról a vízbe guruljanak. Sajnos a világ 375 létező McLaren P1-esének egyikének ezt kellett megtapasztalnia a Ian hurrikán miatt, amely az USA délkeleti részén, különösen Floridában példátlan pusztítást végzett.

Az itt látható sárga McLaren P1 tulajdonosa egy Ernie nevű személy volt, aki az Instagramon lambo9286 néven szerepel. A fickónak lenyűgöző garázsa van Floridában, és a gyűjteményéhez legutóbb egy viszonylag új McLaren P1-es csatlakozott, amely mindössze kb. 500 km-t futott. A limitált szériás hibrid szuperautó a tulajdonos közösségi média posztjai alapján alig egy hete került a birtokába.

Sajnos az Ian hurrikán okozta áradások miatt a McLaren P1-es a garázsból az utcára sodródott. Ernie elég lelkesen ad friss híreket az elárasztott P1-ről követőinek, sőt, még azt a pillanatot is dokumentálta, amikor az áradás kimosta a garázsából.

Ernie legutóbbi frissítésében, amelyet a lenti beágyazott közösségi média posztban láthatsz, a P1 az utcán egy vécén áll. Elég ramaty helyzet, amikor minden azonnal megy a lefolyóba.

Hogy a helyzetet tovább rontsa, a tulajdonos vadonatúj Rolls-Royce Phantomját is elöntötte a víz, és az is az utcán végezte a vizes megpróbáltatások után. Azt nem tudni, hogy Ernie gyűjteményéből más autók is hasonló sorsra jutottak-e. A lenti, beágyazott Instagram-posztban található videón a P1 és a Wraith is látható, miközben az árvízben úsznak.

Mondani sem kell, hogy ez nagyon költséges kár, amit természeti erő okozott az ember tulajdonában. Nagyon reméljük, hogy a fickó biztosítása ezt is fedezte, akárcsak a floridai árvíz okozta egyéb károkat.

