Az új Mercedes-AMG C 63 egy fenevad teljesítmény tekintetében, de sok rajongónak valószínűleg hiányozni fognak a V8-asok napjai, mind a legújabb, duplaturbós változat, mind a legelső szívómotor.

De ezek az idők már elmúltak, az új C 63-as család alapja egy turbófeltöltős és hibridizált négyhengeres. A konkurencia, különösen az ingolstadtiak, követni fogják a példát, és szintén átállnak a hibridizációra, de nem feltétlenül a nagy belső égésű motorok rovására.

Constantin Dressler, az Audi Sport termékmarketing-vezetője szerint ugyanis a gyűrűs gyártónak nem kell olyan radikálisnak lennie döntéseiben, mint a Mercedes-AMG-nek: "Természetesen mi is villamosítjuk majd az autóinkat. De nem fogunk négyhengereseket gyártani" -számol be a CNet.

Így a 2,9 literes, duplaturbós TFSI V6-os és a 4,0 literes, duplaturbós TFSI V8-as még néhány évig folytathatja pályafutását, még akkor is, ha hamarosan egy vagy több elektromos blokk fogja támogatni őket. A Porschénál ez már most is így van, hiszen a Panamera hibrid változatában már mindkét motor elérhető.

A Panamera 4S E-Hybrid egy V6-os motorral és egy villanymotorral rendelkezik 440 lóerővel, míg a Panamera Turbo S E-Hybrid nem kevesebb, mint 700 lóerővel büszkélkedhet. Ez egy olyan motor, amelyet például a leendő Audi RS 6 motorházteteje alatt is elhelyezhetnek.

Annak ellenére, hogy a motorháztető alatt négyhengeres motor dolgozik (a világ legerősebb ilyen motorja), a C 63 nem áll rosszul a teljesítmény tekintetében. Az autó kombinált teljesítménye akár 680 lóerő és 1020 Nm forgatónyomaték is lehet. A Mercedes-AMG szerint 2,1 tonnát nyom, ugyanannyit, mint egy nagy hibrid SUV, de a 680 lóerővel a teljesítménye nyilván egészen észbontó, a 0-100 km/óra 3,4 másodperc, a végsebessége pedig 250 km/óra, opcionálisan akár 280 km/óra is lehet.

Vele szemben, az Audi Sport oldalán az Audi RS 4 áll, a 2,9 literes, duplaturbós V6-os motorral, 450 lóerővel és 600 Nm nyomatékkal, de teljesen hibridizáció nélkül. Az Audi nemrég mutatta be új Competition csomagját, hogy szembeszálljon riválisaival, köztük az új BMW M3 Touringgal, amely 510 lóerős teljesítményének köszönhetően egy kicsit az RS 4 és az új Mercedes-AMG C 63 S E-Performance között helyezkedik el.

Visszatérve az Audi Sportra, a márka jelenleg több modellen is dolgozik, köztük az RS Q5-ön. Ez a modell lehet az első RS márkájú V6-os hibrid. Teljesítménye várhatóan szintén 450 lóerő körül lesz.

A BMW 767iL egy komolyan előremutató koncepció volt, egy hatalmas V16-os motorral. Ez is lett a veszte. A motor akkora volt, hogy hűtőnek már nem volt hely a motortérben. Itt írtunk róla részletesen, sőt, egy videót is meg lehet róla nézni.