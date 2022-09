A Nissan Patrol hatodik generációja már közel 13 éve van forgalomban, de egy tuner még mindig a tiszteletre méltó SUV-ra koncentrál. Bár a Manhart BMW-k feljavításával szerzett magának nevet, a német specialista mostanában más projekteken is gondolkodik. Láttunk már felerősített változatokat a Defender, az Audi RS3 és az AMG SL modellekből. Egy csomó európai autó után most úgy döntöttek, hogy egy japán járművet is elbűvölnek.

Ha a Manhartra jellemző fekete-arany fényezésen túl nézel, rájössz, hogy ez nem egy átlagos Patrol. Valójában a 2015 végén megjelent, dögösebb Nismo változaton alapul, mely tavaly év elején lett frissítve. Az itt látható kéttónusú teljesítmény-SUV frissített modellként indult, mielőtt óriási, 24 colos kerekeket kapott. Emellett kissé közelebb hozták az úthoz, hogy gonoszabb legyen a tartása.

7 Fotó

Továbbra is az 5,6 literes V8-ast használja, mint a Patrol Nismo, de már nem szívószelepes. A Manhart egy kompresszort szerelt fel, hogy a teljesítményt 650 lóerőre és 600 newtonméteres nyomatékra növelje. Csak emlékeztetőül: a széria modell 428 lóerős és 560 Nm teljesítményt küld mindkét tengelyre egy hétfokozatú automata sebességváltón keresztül. A továbbfejlesztett motor kiegészítéseként mostantól egy egyedi kipufogó is rendelkezésre áll, amely agresszívabb hangzást biztosít.

Arról nincs szó, hogy a kompresszor-készlet hogyan hatott pozitívan a teljesítményre, de emlékeztetünk rá, hogy a Nissan szerint a normál Patrol Nismo körülbelül 7,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. Ez talán nem túlságosan lenyűgöző, bár nem is olyan rossz, tekintve, hogy a masztodon súlya bő 2665 kilogramm.

Az extravagáns fekete-arany téma belül is folytatódik, ahol nyilvánvaló, hogy a Nissan Patrol már jó ideje a házban van. A Manhart megpróbálta feldobni az utasteret díszes bőrrel és Alcantarával, de tagadhatatlan, hogy elavultnak tűnik, ha összehasonlítjuk a legfrissebb teljes méretű SUV-kkel.

Bár ezek egyelőre csak hivatalos renderelések, a tuner már rendeléseket is fogad az Egyesült Arab Emírségekben árult felturbózott SUV-ra.

