Ha annyi kémfotót néz végig az ember, mint mi, akkor kialakul egyfajta érzékelés benne arról, hogy a gyártó mit csinál egy adott helyzetben. Úgy véljük, hogy a BMW nem tesztelte az i5-öst, amelyet itt a csúcs M60-as felszereltségben kémleltek, hanem valójában vagy fotózáshoz, vagy reklámforgatáshoz használta a lefedett járművet.

Ezt onnan tudjuk, hogy a járművön nincs semmi olyan álcázás, amit a tesztelés alatt álló prototípusokon szoktunk látni. Az ilyen típusú álcázás gyakran felfedi a tervezési részleteket, és utalásokat ad arra, hogyan nézhet ki a kész jármű. Ezt a fajta autófedelet azonban csak akkor használják, amikor a járművet egyik forgatási helyszínről a másikra szállítják, hogy ne fedjenek fel semmit a leselkedő kémfotósoknak.

20 Fotó

Ez azt jelenti, hogy az i5 munkálatai valószínűleg befejeződtek, és hamarosan számíthatunk a leleplezésre. És bár várhatóan 2023-ban kerül forgalomba, semmiképpen sem lennénk meglepve, ha még 2022 vége előtt lelepleződne, esetleg egy olyan nagy autókiállításon, mint az október 17-én kezdődő párizsi, amely több fontos EV-bemutatónak is otthont ad.

Mit tudunk a BMW i5-ről, a következő generációs 5-ös sorozat G60 kódnevű, tisztán elektromos hajtású változatáról? Nos, az alapjait megosztja majd a közelgő gázüzemű 5-ös sorozattal, tehát az i4 (amely egy elektromos 4-es sorozatú Gran Coupé) megalkotásakor használt formulát tükrözi, és nem lesz egyedi EV platformja.

Ez azt jelenti, hogy valószínűleg elég nehéz lesz - az i4 az M50-es változatban közel 2,4 tonnát nyom, így a kétmotoros i5 valószínűleg meghaladja majd a 2,5 tonnát, vagy talán még többet is. Kémeink azt is megjegyzik, hogy az általuk kiszúrt jármű valószínűleg az i5 M60 csúcsmodell volt, amely ugyanazt a hajtásláncot kapja majd, mint az iX M60, tehát egy több mint 600 lóerős és 1100 Nm nyomatékú kétmotoros elrendezést.

A nagyobbik iX ezzel a hajtáslánccal 4 másodperc alatt sprintel 100 km/órára és a végsebessége 250 km/órában korlátozott. Hasonló teljesítményt kell nyújtania az i5-ben is, mivel a kettő nagyjából ugyanannyit fog nyomni (az iX testre szabott EV-platformot és szénszál-erősítésű műanyagot használ a konstrukcióban, így könnyebb, mintha a BMW egyik belső égésű SUV-ját alakították volna át elektromos meghajtásúvá, és valószínűleg nagyjából ugyanannyit nyom, mint a készülő i5).

Kémeink ugyanezen a fotósorozaton az i5 egy álcázott prototípusát is elcsípték, amely egy látható ablakmatrica szerint egyértelműen M60-as jelölést visel. A képen több minden kiderül a kész jármű formatervéből is, például az egy darabból álló fényszórók, a zárt hűtőrács (amelyen láthatóan M jelvény van), valamint az egész karosszéria formája és arányai - arra számítunk, hogy a formaterv sokkal kevésbé lesz megosztó, mint a nagyobb i7-é.

Az is feltűnt nekünk, hogy a jármű többi részéhez képest mennyire szélesnek tűnnek a hátsó szárnyak. Már-már úgy néz ki, mint egy igazi M autó, még akkor is, ha technikailag továbbra is egy M Performance változat lesz. Ez azt jelenti, hogy a széles vázrészek minden 5-ös sorozatú és i5-ös változatnál jelen lesznek, így hátulról sportos megjelenést kölcsönöznek nekik.

A BMW 767iL egy komolyan előremutató koncepció volt, egy hatalmas V16-os motorral. Ez is lett a veszte. A motor akkora volt, hogy hűtőnek már nem volt hely a motortérben. Itt írtunk róla részletesen, sőt, egy videót is meg lehet róla nézni.