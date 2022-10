A Szalay Dakar Team közleménye szerint a viadal az előző két évhez képest új útvonalon, az Atlanti-óceán partmenti szakaszát követve zajlik majd. A mezőny Agadirból rajtol, és 2316 kilométert tesz meg a célig, a mért szakaszok hossza 1575 kilométer lesz. A marokkói vb-futam útvonalát úgy tervezték meg, hogy az alkalmas legyen felkészíteni az indulókat arra, ami majd néhány hónappal később a Dakar-ralin várja őket.

"A navigáció és a homok nagy szerepet kap a viadalon, amely az eddigieknél sokkal vadabb, a terepralisok által kevésbé ismert területeken zajlik majd" - idézte a közlemény a verseny, valamint a Dakar útvonalát is tervező David Casterát.

Szalay Balázs - aki 1996 és 2007 között kilenc afrikai Dakaron állt rajthoz - arra hívta fel a figyelmet, hogy Marokkónak ez a része mindig is hatalmas feladatot jelentett a versenyzőknek.

"Nem is baj, hogy nehezek lesznek a körülmények, hiszen mindenképp egy ütős versenyen akartuk kipróbálni az új autót, amely egy kicsit rövidült, teljesen új vázat és karosszéria-elemeket kapott, javítottuk a kilátást, és átalakítottuk a futóművet. A verseny előtt két hosszabb tesztünk is volt, az elsőt egy féltengely-töréssel hoztuk le, a másodikat viszont már százszázalékos igénybevétel mellett is tökéletesen bírta a technika" - mondta a pilóta, aki úgy fogalmazott, a népes mezőny miatt nem lehetnek túl magas elvárásaik, jó eredmény lenne, ha az első húszban végeznének.

Bunkoczi azt emelte ki, hogy a hosszú szünet után kihívást jelent majd, mikét lesznek képesek újra felvenni a versenyzés ritmusát. Úgy vélte, nem szabad túlságosan izgulniuk, inkább jó élményként kell megpróbálniuk megélni a vb-futamot.

"Itt már a célba érkezés is nagy fegyvertény lesz, így a helyezés engem nem is nagyon érdekel. Ezek a pályák a mezőny nagy részének, így nekünk is ismeretlenek lesznek, nehezítve azzal, hogy még sohasem versenyeztem a digitális navigációval, amit remélhetőleg lesz alkalmam kipróbálni a teszten" - tette hozzá a navigátor.

A közlemény szerint az előzetes nevezések alapján 140 motoros, 100 autós páros és 9 kamionos egység áll rajthoz a vb-viadalon, melynek rajta előtt a résztvevőknek lehetőségük lesz egy tesztre is.

Az autósoknál az első terepralis világbajnoki címért folyó versenyben fej fej mellett halad a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb és a háromszoros Dakar-győztes Nasszer al-Attijah. Loeb előnye csupán egy pont az összetettben. A gyári Audi csapat január óta most először veti be egyszerre a sztárjait: Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz és Mattias Ekström a Q e-tron Evo2 típusú autóval vesz részt a versenyen.

