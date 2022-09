Szigorú szabályok ide, vagy oda, a dízeles motorok Európában ma is nagy népszerűségnek örvendenek, és vannak tuningcégek, amelyek dízelek teljesítménynövelő készletein dolgoznak. Néhányan extrém szintre viszik a dolgot, és olyan szörnyeket építenek, mint az alábbi galériában látható BMW 1-es sorozat. Ez most már hivatalosan is a történelem leggyorsabb dízelüzemű BMW-je.

Azért mondjuk, hogy hivatalos, mert az új rekordtartóról szóló információ közvetlenül a BMW-től, pontosabban a márka romániai részlegétől érkezett hozzánk. Egy sajtóközleményből megtudhatjuk, hogy az autó Dragos Stacescu tulajdonában van, aki a román gyorsulási bajnokság utolsó fordulójában állított fel néhány rekordot.

6 Fotó

Kezdjük azzal, hogy a piros ferdehátú mindössze 8,31 másodperc alatt teljesítette a negyed mérföldes távot, 270 kilométer/órás célba érkezési sebességgel. Még lenyűgözőbb, hogy a dízelüzemű 1-es sorozat 0-100 kilométer/órás gyorsulási ideje 1,87 másodperc volt, a 0-200 kilométer/óra pedig további 2,84 másodperc alatt lett meg. További 2,44 másodperccel később az autó már 250 km/órás sebességgel száguldott.

A BMW a közleményben büszkén állítja, hogy az autó számos eredeti BMW-alkatrészt használ, és valójában egy szerény 118d-re épül az E81-es generációból. A kocsi hardverét egy E90-es generációból származó 330d xDrive összkerékhajtás, egy E90-es 335d-ből származó soros hathengeres dízelmotor és egy BMW X6-osból származó nyolcfokozatú automata váltó jellemzi. A jármű alkotójának becslése szerint a sebességváltó és a motor alkatrészeinek körülbelül 75 százaléka eredeti BMW alkatrész.

Több jelentős módosítás eredményeként a 3,0 literes dízel immár 1020 lóerőt és 1650 newtonmétert produkál. Ez 300 százalékos teljesítménynövekedést és 200 százalékos nyomatéknövekedést jelent az alapmotorhoz képest, még mindig számos gyári alkatrész felhasználásával.

"Dragoş olyan figyelemre méltó teljesítményt hozott létre, amely a történelemben marad. Büszkék vagyunk arra, hogy egy román projektje abszolút világrekordot állított fel a BMW számára. Az ilyen pillanatok nagyon ritkák, és ez megtisztelő számunkra" - mondta Alex Şeremet, a BMW Románia vállalati kommunikációs vezetője.

