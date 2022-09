Mivel a globalizáció számos vállalatot arra kényszerít, hogy mindenhol működjön, egyes autómárkák úgy próbálnak globálisakká válni, hogy külön erre a célra kifejlesztett modelleket vezetnek be a különböző piacokon. Bár egyes márkák nem minden egyes országban kaphatók, sőt egyesek csak egy-egy régióra koncentrálódnak, a túléléshez a lehető legtöbb piacon kell jelen lenniük azoknak, akik jelentős szerepet próbálnak játszani.

A Fiat történelmi autómárka Európában és Brazíliában. Megpróbálta kiterjeszteni jelenlétét más piacokra, például az Egyesült Államokra, Indiára, Oroszországra és Kínára, de végül a legfőbb tevékenységét Európában és Dél-Amerikában végzi. Tavaly ez a két régió tette ki globális értékesítésének 97%-át. Az előbbi 57%-ot, míg az utóbbi 40%-ot tett ki. A márka a világ többi részén mintegy 36 000 darabot értékesített, Kínában és Indiában nulla jelenléttel.

De a Fiat jelenléte ebben a két régióban meglehetősen eltérő.

A Fiat világszerte arról ismert, hogy praktikus és aranyos kisautókat gyárt. Legalábbis ez az a pozicionálás, amin a márka az elmúlt 20 évben dolgozott. A két legnagyobb piac, Olaszország és Brazília lakossági megítélése között azonban nagy különbségek vannak. Még a márka pozicionálása is rendkívül eltérő.

Olaszországban, ahol tavaly az összes járművük 21%-át adták el, a márka nehéz idők elé néz. Míg a Panda és az 500-as továbbra is piacvezető és az A szegmensben mércének számít, a többi modell alig tudja felvenni a versenyt a többi mainstream márkával. A gyártó a B szegmensből a Punto kivonulásával kilépett, még akkor is, ha ez a szegmens augusztusig még mindig az összes regisztráció 21%-át tette ki.

A Tipo a C szegmens 11%-át tette ki, a Volkswagen Golf és az Audi A3 mögött. A B-SUV szegmensben pedig, ahol az 500X játszik, az idei év első 8 hónapjában a Ford Puma és a Jeep Renegade előzte meg. Összességében a Fiat piaci részesedése az olasz személyautó-piacon belül 14,3% volt. Öt évvel ezelőtt, 2017-ben a piaci részesedése 20,1% volt, 30 évvel ezelőtt pedig közel 32%.

Egészen más a helyzet Brazíliában, a legnagyobb piacán 2021-ben. A Fiat nemcsak vezető, de meg is tudta tartani piaci részesedését annak ellenére, hogy az SUV-k hiányoznak (a Pulse és a Fastback nemrég mutatkozott be), és a Jeep is megérkezett erre a piacra. A Fiat piaci részesedése idén stabilan 22%-os maradt. Öt évvel ezelőtt 13% volt, 2012-ben pedig 23%.

A magyarázat egy része a közvélemény megítélésének köszönhető. A Fiatot a brazil lakosság körében ideális autónak tartják, mivel alacsonyak a fenntartási költségei és az ország egész területén erős a szervizek jelenléte. Végül pedig az új modellek folyamatos bemutatását követően még mindig menő márkának tartják.

A Fiat Brazília az elmúlt 5 évben öt különböző modellt dobott piacra. A brazil modellpaletta átlagéletkora (a furgonok nélkül) 3,4 év. Ezzel szemben a Fiat Olaszország hat különböző modellt kínál, amelyek átlagos életkora a piacra kerülés éve óta 8,7 év. A márka olasz részlege utoljára 2020-ban mutatott be teljesen új modellt, a Fiat 500e-t (címlapképünkön). Ezt megelőzően a Fiat 2015-ben mutatta be a Tipót és az 500X-et.

Az innováció, a termékbevezetések következetessége és a fogyasztók igényeihez való kapcsolódás teszi a Fiat Brazíliát példaképpé a márka többi részlege számára.

A cikk szerzője, Felipe Munoz a JATO Dynamics autóipari szakértője.

