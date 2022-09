A Volvo EX90 november 9-én debütál, és amikor betör a fedélzetre, tele lesz szenzorokkal. A Volvo bejelentette, hogy az új elektromos crossover egy olyan belső radarrendszerrel lesz felszerelve, amely az SUV-ban hagyott emberek - különösen a gyerekek - és háziállatok észlelésére szolgál.

AVolvo az új crossovert olyan járműként harangozza be, amely megérti a vezetőt és a környezetét. Az új belső radarrendszer, amely az EX90 alapfelszereltségéhez tartozik majd, és a következő Volvo modellekben is elérhető lesz, az egész utastérben - beleértve a csomagtartót is - érzékelőket integrál, amelyeket a fej feletti konzolban, az olvasólámpákban és más területeken helyez el, hogy teljes körű lefedettséget biztosítson az utastérben.

4 Fotó

A rendszer akkor aktiválódik, amikor a vezető megpróbálja bezárni az ajtókat, és ellenőrzi, hogy történik-e mozgás a járműben. A Volvo szerint a radar elég érzékeny ahhoz, hogy a milliméter alatti mozgásokat, például egy alvó kisgyermek légzését is érzékelje. Ha a rendszer mozgást észlel, nem engedi az autót bezárni. Ehelyett a középkonzol képernyőjén egy üzenet figyelmezteti a vezetőt, hogy ellenőrizze a járművet az utasok után. Ha utasok vagy háziállatok maradnak az autóban, az EX90 klímaberendezése mindaddig működik, amíg az akkumulátorban elegendő töltés van.

Az új radarrendszer több más technológiával együtt fog működni, amelyeket a Volvo az EX90-ben vezet be. Kívülről az EX90 16 ultrahangos érzékelővel, nyolc kamerával és öt radarral lesz felszerelve. Belül a Volvo kamerákat és érzékelőket fog a vezetőre irányítani, hogy érzékelje az éberségét, és biztosítsa, hogy a vezető biztonságosan irányítsa a járművet. Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a vezető nem reagál, a rendszer leállítja az EX90-et és segítséget hív.

Az EX90 a márka elektromos XC90-esének leváltására szolgál majd. A nyáron készült szabadalmi képek előzetesen bemutatták a modell formatervét, az új SUV nem tér el messze az XC90 jelenlegi formanyelvétől. A Volvo korábban azt mondta, hogy az XC90 továbbra is gyártásban marad és az új EV mellett is megvásárolható lesz.

Jövőre érkezik a Skoda Superb új generációja, mely a Skoda új arculati elemeinek nagy részét magán fogja hordozni. Hogy ezzel együtt hogy nézhet ki, azt itt mutattuk be renderképen.