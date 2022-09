A Bentley Bentayga Hybrid 2023-ra még többet kínál. A crewe-i bázisú luxusautógyártó az új modellévre frissítette és továbbfejlesztette hibrid SUV-ját, egy kicsivel több teljesítményt, egy kis extra hatótávolságot és két divatos új felszereltségi opciót kínálva - mindkettő a tisztán gázüzemű modellből maradt fenn.

Kezdjük a hajtáslánccal. A motorháztető alatt ugyanaz a 3,0 literes V6-os turbófeltöltős hibrid motor dolgozik egyetlen 100,0 kilowattos villanymotorral, mint tavaly. Csakhogy most ez a duó egy nagyobb, 18,0 kilowattórás akkumulátorcsomaggal párosul, szemben a tavalyi 13,0 kilowattórás egységgel, ami további 3 km elektromos hatótávolságot biztosít, ami a tavalyi 40 kilométerről idén 43 kilométerre emeli ezt a számot.

10 Fotó

Nagyobb teljesítménye is van. A továbbfejlesztett Bentayga Hybrid beállítás hat százalékos teljesítménynövekedést biztosít, így a kombinált teljesítmény 456 lóerőre emelkedik, a nyomaték pedig 15 százalékkal nő. Az előző 'Tayga Hybrid ehhez képest 443 lóerős és 700 Nm nyomatékú volt.

A többlet teljesítményen és a nagyobb hatótávolságon túl a Bentayga Hybrid esetében két új felszereltségi változat közül is választhatnak a vásárlók 2023-ban: S és Azure. A Hybrid S - ahogy a betű is jelzi - agresszívabb vizuális és teljesítménybeli jegyekkel gazdagítja a Bentaygát. A felfüggesztés merevebb, a kipörgésgátlót agresszívebbre hangolták Sport üzemmódban, és új kipufogót is kapott, amely mélyebben bömbölő hangot kölcsönöz az SUV-nak. Az alapfelszereltséghez tartozó Blackline csomag a külső krómozott betéteket is fényes feketére cseréli.

A Bentayga Hybrid Azure a luxust választja a sportosság helyett. Az elülső üléskényelem csomag itt alapfelszereltség, és 22 irányban elektromosan állítható első ülésekkel, fűtéssel és szellőzéssel, valamint a bőrben exkluzív, gyémántmintázatú steppelt varrással rendelkezik. A vásárlók emellett 15 különböző színű bőr és három egyedi fa díszítőelem közül választhatnak.

A Bentayga Hybrid Azure és az S modellek egyaránt elérhetőek lesznek a következő hónapokban, amikor a 2023-as modell a kereskedésekbe kerül. Az árképzésről egyelőre nincs szó.

