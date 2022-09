Egy évvel az i4 2021 novemberi piaci bevezetése után az elektromos meghajtású Gran Coupé (gondolom, azt is mondhatnánk, hogy szedán) új alapmotort kap. A BMW i4 eDrive35, ahogy az x nélküli kiegészítő megnevezés is sugallja, hátsókerék-hajtású autó. A jól ismert i4 eDrive40 340 lóereje helyett csak 285 lóerő teljesítményt nyújt.

A 100 km/h-s sprinthez az újdonságnak 6,0 másodpercre van szüksége, míg az erősebb változatnak mindössze 5,7 másodpercre. A csúcsmodell, az i4 M50 még gyorsabb, 3,9 másodperc alatt sprintel. Ami még keservesebb, hogy az újdonság jelentősen kisebb akkumulátort is kap.

4 Fotó

A BMW az i4-ről szóló rövid közleményében (amely az új modellévről szóló hosszú magyarázatok része a BMW-nél általánosságban) semmit sem mond az akkumulátorról. Erre nincs is szükség, hiszen az új modellt nemrég jelentették be Kanadában, és a BMW Global sajtóközleménye is megemlítette ezeket az adatokat: A bruttó 70 kWh-s és nettó 66 kWh-s akkumulátor lényegesen kisebb, mint az eDrive40 és az i4 M50 akkumulátorai. A 483 km-es maximális hatótávolság mintegy 100 km-rel kevesebb, mint az eDrive40 esetében.

A maximális egyenáramú töltési teljesítmény is kisebb; 205 kW helyett csak 180 kW. A kisebb akkumulátor miatt azonban ez alig észrevehető: A töltési ütem 0-ról 80 százalékra mindössze egy perccel hosszabb ideig tart, mint a nagy akkumulátorral rendelkező modelleknél.

Az új modell a Tesla Model 3 RWD-vel versenyez, amely 280 lóerős teljesítményével közel azonos erőt fejt ki. A 6,1 másodperces sprintidő gyakorlatilag azonos, de a 14,4 kWh/100 km-es energiafogyasztás jelentősen alacsonyabb.

A Tesla nem adja meg az akkumulátor méretét, de a TTF fórum akkumulátor-wikije szerint 62 kWh-s akkumulátor kerül beépítésre (anélkül, hogy megadná, hogy bruttó vagy nettó). A Tesla végül 491 km-es hatótávolságot ad meg, ami minimálisan több, mint a BMW-é.

Az új i4-es alapmodell valamivel hosszabb sprintidejét valószínűleg a legtöbben könnyen elviselik. Ennél keserűbb, hogy a BMW egy kisebb akkumulátort is beépít, ami jelentősen rövidebb hatótávolságot eredményez. Remélhetőleg ez észrevehetően alacsonyabb árban is megmutatkozik majd. Az új változat novemberben kerül forgalomba Németországban és Kanadában, és a BMW müncheni fő gyárában készül majd.

