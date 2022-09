"Extravagáns" és "jellegzetes" - ezekkel a szavakkal jellemzi a BMW a merész stílusú XM-et. A plug-in hibrid SUV egy teljes galériában tér vissza, amely nem kevesebb, mint 180 fotóval mutatja be a sportos fenevadat minden elképzelhető szögből. Ami a mi figyelmünket is felkeltette, az a fekete változat, amely az arany betétek nélkül, 23 colos kerekekkel készült. A sötét megjelenés még jobban elrejti a fényszórókat, és a nagy méretű első hűtőrács is kevésbé tolakodó.

A "kompromisszummentes dizájnnal" reklámozott 2023-as XM szélesebb, mint bármelyik ma kapható BMW, a maga 2005 milliméterével. Bár a 2023-as X7-es és 7-es sorozaton már láttuk az osztott fényszórókat, azok még mindig megosztóan hatnak. Szokatlan, hogy a felső nappali menetfény és a tompított/felső fényszórók különálló csoportjai egy alul elhelyezett sötétített panel mögött helyezkednek el.

11 Fotó

A vesék kisebbek, mint amilyenek a 2021-es Concept XM esetében voltak, és világító kontúrral rendelkeznek, hogy még jobban kiemelkedjenek. A bal első sárvédőn feltűnik egy töltőport, amelyet egy feltűnő XM aranyszínű jelvény alá szereltek. Még nagyobb logó került a hátsó ajtóra, ahol nincs BMW-logó. Ehelyett a hátsó üveg felső sarkaiban két kör alakú felirat található, a középmotoros M1-esre való utalásként.

A rendkívül széles hátsó lámpák domináns jelenlétet kölcsönöznek az XM farrészének, míg a masszív diffúzort szegélyező hatszögletű, egymásra helyezett kipufogóvégek először fordulnak elő BMW M modellnél. Érdemes kiemelni, hogy a villamosított SUV ugyanolyan hosszú tengelytávval rendelkezik, mint az X7-es, de kizárólag két üléssorral kerül forgalomba. Az enyhén lejtős tetővonal követi a más csúcskategóriás kupé/SUV-k által kijárt utat, köztük a Lamborghini Urust és a BMW saját X6 M modelljét.

Az XM kétségtelenül látványos, és lényegesen másképp néz ki, mint a teljes értékű M SUV-k jelenlegi termése. A BMW előrejelzései szerint a fő piacai az Egyesült Államok, Kína és a Közel-Kelet lesznek, de a nagy teljesítményű luxusterepjárót Európában és más régiókban is árulni fogják. Minden bizonnyal nem az M1 utódja, amelyet a rajongók az M divízió 50 éves évfordulójára reméltek.

Mivel a tehetős emberek rajonganak a csúcskategóriás SUV-okért, úgy tűnik, München újabb bestsellerrel rukkolt elő. Egy kis szériás szuperautó remek módja lett volna az M fél évszázados fennállásának megünneplésére, de ez nem történik meg. A BMW azonban novemberben bemutatja a 3.0 CSL-t, az eredeti E9 CSL modern megfelelőjeként. Ez egy retró stílusú karosszériában manuális sebességváltót kombinál majd hátsókerék-hajtással, miközben valamivel több teljesítményt nyújt majd, mint az M4 CSL, amelyen alapul.

