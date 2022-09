A Brabus már korábban is varázsolt a Mercedes S-osztály legújabb generációjával, de ez az első alkalom, hogy a német tunernek sikerült rátennie a kezét a nyújtott Maybach változatra. A "600 Masterpiece" (igen, tényleg, Mestermű) nevet viseli, és a V8-as S580 4Matic alapjaira épül. Érdekes módon az olcsónak tűnő motorburkolaton a cég logója látható, amelyet két nagy V12-es logó szegélyez, holott ezek a zászlóshajó S680-as modellnek vannak fenntartva.

A kifejezetten baljóslatúnak tűnő, felturbózott luxusszedán finom karosszéria-készletet kapott, amelynek szénszálas elemei fényes vagy matt felületűek, a sötétített krómozott elemek mellett. A Brabus szerint ezek az utángyártott alkatrészek nem csak a látványt szolgálják, mivel funkcionális szerepet töltenek be. Az első ajakspoilert például szélcsatornában tökéletesítették, hogy csökkentse az első tengely felhajtóerejét, és jobban elvezesse a légáramlást az első fékekhez és a hűtőkhöz.

51 Fotó

Hátul a karbon diffúzor két nagy méretű kivágással rendelkezik az egyedi sportkipufogóhoz tartozó, nagy méretű, téglalap alakú végződések számára. A megdolgozott Maybach S-osztály a tuner jól ismert Monoblock kerekein gurul, amelyek impozáns 22 colosak, miközben sötét krómozott megjelenésűek. Ezeket az új cipőket elöl 265/35 ZR22-es, hátul pedig húsos 305/30 ZR22-es Pirelli P Zero abroncsok borítják. A bottropi mérnökök a légrugózás megpiszkálása után 20 milliméterrel közelebb hozták az extra hosszú limuzint az úthoz.

Ahogy a neve is jelzi, a 600 Masterpiece dupla turbós V8-as motorját 600 lóerőre masszírozták. A 800 Nm csúcsnyomatéknak köszönhetően a továbbfejlesztett Maybach S-osztály immár mindössze négy és fél másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órás sebességet. A csúcskategóriás limuzin 250 km/órás sebességet érhet el maximum.

Az igazi fénypont már az ajtók kinyitása pillanatában észrevehető, mivel a Brabus az autó belsejét a legfinomabb, feltűnő türkizkék színű bőrrel borította be. Ez a padlószőnyegekre és a tetőkárpitra is kiterjed, míg a nagyvonalú szénszálas kezelés a belső térben is folytatódik, még a pedáloknál is, amelyek gumipontokkal vannak ellátva a csúszás elkerülése érdekében.

Ha ez a belső tér túl sok az Ön ízlésének, a Maybach S-osztály testreszabása terén a határ a csillagos ég, hiszen a Brabus ezeket az autókat a tulajdonos által megadott pontos specifikáció szerint építi.

