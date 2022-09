A Mazda MX-5, a világ egyik legikonikusabb modellje továbbra is beírja nevét a rekordok könyvébe. A Mazda, amely a legutóbbi, 2013-as hollandiai felvonuláson 683 autóval megdöntötte a Guinness-rekordot, idén egy lépéssel tovább jutott.

2022. október 18-án 707 MX-5-ös vett részt a híres olaszországi Modena Circuit pályán rendezett találkozón. A Guinness-bírák, akik részt vettek a felvonuláson, ahol négy különböző generáció találkozhatott, bejelentették, hogy a 18 órakor végzett számolásuk eredményeként az eseményt megilleti a "Világ legnagyobb Mazda-felvonulása" cím.

Az MX-5, minden idők legkelendőbb roadster modelljének Olaszországból és számos európai országból érkező rajongói találkozhattak Nabuhiro Yamamoto japán mérnökkel, a 3. és 4. generáció programvezetőjével, és még dedikáltathatták is autójukat; olyan híres nevek is aktív résztvevők voltak, mint Andrea Levy, az MI.Mo Milano Monza Motor Show elnöke, Elisa Artioli, Romano Artiolinak, a Lotus egykori főnökének unokája, aki igazi autórajongó, és aki az Elise modell névadója is.

Nincs még egy olyan modell, amely egymagában hordozná a japán gyártó szellemiségét és filozófiáját. Az 50-es és 60-as évek megfizethető roadsterei által inspirált MX-5, amely a "Jinba Ittai" elv szerint az autó és sofőr között, mint ló és lovasa hagyományos kapcsolatát testesítette meg, 1990-ben Európában a bevezetés utáni első hetekben elfogyott, és aki meg akarta venni, annak 1991-ig kellett várnia.

A Mazda által kifinomult tulajdonságaiért, robusztusságáért és megbízhatóságáért dicsért NA hamarosan az autógyűjtemények egyik legkeresettebb modelljévé vált. Az NA sorozat iránti szeretet és szenvedély rejtőzik a tény mögött, hogy a jelenlegi ND sorozatú MX-5 számos részletet tartalmaz az első generációból.

Mindeközben a Faraday Future első modelljének, az FF 91-nek közzétették a hivatalos hatótávolsági adatait, amelyek a Tesla Model X-énél is jobbak. Itt írtunk a részletekről.