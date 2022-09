A BMW-nek volt néhány az autóipar történetében a legnagyobb, legszebb és legerősebb szériamodellek közül. A müncheniek talán soha nem kínáltak V16-os motorral hajtott járművet egyenesen a futószalagról, bár az 1980-as évek második felében volt egy 16 hengeres 7-es sorozat projektjük. A Mercedes-Benz S-osztály versenytársaként akkoriban nem jutott túl a tervezőasztalon, de készült egy működő prototípus, amely még ma is létezik.

A YouTube-on található CarRanger csatornának volt szerencséje egy kis időt eltölteni az E32-es generáció V16-os 7-es sorozatával, és most egy új videóban részletesen bemutatják a járművet. Németül van, bár a videó megtekintésével is sok mindent megérthetsz, még akkor is, ha nem érted a Németországban, Ausztriában, Svájcban és Liechtensteinben hivatalosan és széles körben beszélt nyelvet.

A Secret Sevennek, ahogy belsőleg nevezték, gyorsabbnak és stabilabbnak kellett lennie, mint a legerősebb S-osztály a nyolcvanas évek végén - legalábbis ez volt a BMW eredeti célja. A bajor vállalat úgy döntött, hogy a meglévő M70-es V12-es motor módosításával és négy hengerrel történő kiegészítésével megtervezik a legnagyobb sorozatgyártású malmot. A 6,7 literes V16-os motort alaposan átdolgozták, megerősített és továbbfejlesztett belső részekkel, valamint új motorvezérlő rendszerrel.

A 16 hengeres egységhez hatfokozatú sebességváltó párosult, és 408 lóerő 300 kilowatt csúcsteljesítményre, valamint 625 newtonméteres nyomatékra volt képes. Bár ezek a számok ma már nem tűnnek túl lenyűgözőnek, az 1980-as években lehetővé tették, hogy a nagy szedán álló helyzetből körülbelül hat másodperc alatt elérje a 100 kilométer/óra sebességet. A végsebességet 282 km/órára 175 mph becsülték.

Az úgynevezett 767iL azonban soha nem került gyártásba, mivel komoly tervezési hibái voltak. Először is, a motor olyan nagy volt, hogy elöl nem volt elég hely a hűtőrendszer számára, így a BMW kénytelen volt az egész rendszert a csomagtartóba helyezni. A raktér emiatt gyakorlatilag használhatatlan volt, és egyéb emissziós problémák is voltak, amelyek miatt a V16-os motorral hajtott szedán alkalmatlanná vált a sorozatgyártásra.

