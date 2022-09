Az Alpine a jövő hónapban több premiert is rendez a világ különböző pontjain. A francia márka részt vesz a 2022-es Párizsi Autószalonon, ahol egy új koncepciót mutat be, amely "a márka átalakulásának új szakaszát" mutatja be. Mielőtt ez megtörténik, az Alpine bemutatja az A110-es sportkocsi új nagyobb teljesítményű változatát is, és a cég most közzétette az első teaser képeket.

Az A110 R névre keresztelt új jármű a francia kupé leginkább pályára összpontosító változatát fogja képviselni, amelyet a hivatalos bejelentés szerint "a teljesítményre és a lélegzetelállító érzésekre terveztek a pályán és az úton". Az Alpine "teljesen új modellként" írja le, bár valószínűleg az év elején frissített meglévő A110 alaposan felújított változatával van dolgunk.

7 Fotó

Az R a névben az Alpine szerint "radikálist" jelent. A sajtóközlemény szerint ez az új modell könnyebb, élesebb és extrémebb lesz a hagyományos A110-hez képest. A motorsport inspirálja majd, és zászlóshajó pozíciót foglal el az A110 kínálatán belül. Inkább versenypályán való használatra lesz alkalmasabb, bár továbbra is teljesen alkalmas marad a közúti forgalomra.

Az új járműről készült első teaser képek már sejtetik, hogy milyen teljesítménynövelést kap majd az A110-es. Úgy tűnik, ezek közé tartozik egy új aerodinamikai csomag, új kerekek, új kagylóülések és továbbfejlesztett felfüggesztési elemek. A Renault Megane RS-ből származó, a két tengely között helyet foglaló 1,8 literes turbófeltöltős benzinmotor teljesítményéről egyelőre nincs szó.

Emlékeztetőül, a négyhengeres malom 300 lóerőt és 340 newtonméter nyomatékot produkál, ami 12 lóerővel és 20 Nm-rel nagyobb teljesítményt jelent a facelift előtti modellhez képest. Az A110 R változatról mindent megtudhatunk majd a jövő hétvégén, amikor az Alpine a Szuzkában megrendezésre kerülő Forma-1-es Japán Nagydíjon leleplezi a pályára összpontosító változatot. Az európai debütálást később, októberben, a 2022-es Párizsi Autószalonon tervezik, ahol a sportkocsi az Alpine új koncepciójával osztozik majd a színpadon.

Mindeközben a Faraday Future első modelljének, az FF 91-nek közzétették a hivatalos hatótávolsági adatait, amelyek a Tesla Model X-énél is jobbak. Itt írtunk a részletekről.