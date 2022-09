A Peugeot februárban mutatta be új emblémáját, most pedig testvérvállalata, a Citroen gondolja át identitását. Ma bemutatta a "dupla nyílhegy" új értelmezését, amely már a tizedik a történelemben.

A 2016 óta használt korábbi, terjedelmes krómozott logóval ellentétben az új logó divatos, minimalista, 2D-s kialakítású, és leginkább az eredeti, 1919-es szimbolikára hasonlít: két középen eltört vonal egy oválisba zárva. A hónap végére - azaz legkésőbb péntekre - a Citroen bemutatja az első ilyen emblémával ellátott autót is. Ez egyfajta fontos koncepció lesz a márka számára.

13 Fotó

Az egyszerűsített logó a jövő év közepén jelenik meg a Citroen összes többi széria- és koncepcióautóján. Ezenkívül a vállalati épületeken és kereskedéseken, kiegészítőkön és ajándéktárgyakon is elhelyezik, dokumentációban és hasonlókban szintén használják majd.

Az újragondolt arculat másik eleme az új színek - amelyeket a 2CV és a DS Monte Carlo kék és vörös színei ihlettek -, valamint az új betűtípus lesz. Végül a Stellantis cég új szlogent állított össze - Nothing Moves Us Like Citroen, avagy "semmi sem mozgat/indít meg úgy, mint a Citroen", amely nyilvánvalóan a move szó különböző jelentéseivel játszik.

A hónap elején egyébként kiderült, hogy a Citroen rendezte a Polestarral a hasonló logók miatt kialakult konfliktust. Lehetséges, hogy a franciák azért döntöttek úgy, hogy visszavonják a svédekkel szembeni követeléseiket, mert most már kevés hasonlóság lesz a két autógyártó emblémái között.

Mindeközben a Faraday Future első modelljének, az FF 91-nek közzétették a hivatalos hatótávolsági adatait, amelyek a Tesla Model X-énél is jobbak. Itt írtunk a részletekről.